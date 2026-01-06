Monotributo: una herramienta para la inclusión de trabajadores

Para darse de alta en el monotributo ante ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), se necesitan ciertos elementos básicos como: el CUIT que es la clave de identificación que el organismo utiliza para reconocer a trabajadores autónomos y comercios. También se requiere de una clave fiscal, que es una contraseña personal e intransferible que permite realizar trámites garantizando la confidencialidad de la información. Esta clave tiene diferentes niveles de seguridad que determinan a qué servicios se puede acceder. Y finalmente, el domicilio fiscal electrónico que funciona como una casilla de mensajería directa con ARCA.