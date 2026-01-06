Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Monotributo: una herramienta para la inclusión de trabajadores

Modalidades para contribuyentes.

Monotributo: una herramienta para la inclusión de trabajadores
Hace 3 Hs

Madre de tres hijos, Andrea Albornoz, de Lomas de Tafí, dedicó años a la crianza y educación de ellos. Cuando quiso reinsertarse en el mercado laboral, descubrió que las puertas estaban cerradas. Sin embargo, encontró una alternativa: capacitarse como acompañante terapéutico y trabajar de forma independiente. Para lograrlo, debió convertirse en monotributista, un camino que requirió información, capacitación y comprender las obligaciones y beneficios de este régimen tributario.

Para muchos tucumanos, varios en condiciones vulnerables, el monotributo es una herramienta clave de inclusión económica. Más allá de ser un impuesto, funciona como una vía hacia la formalidad que garantiza derechos como el acceso a cobertura de salud, jubilación y legalidad comercial, brindando seguridad y dignidad al futuro laboral.

El monotributo es un régimen simplificado diseñado para pequeños contribuyentes que desarrollan actividades comerciales o de servicios. Funciona como un sistema tributario integrado: con una única cuota mensual, el trabajador paga impuestos, realiza aportes jubilatorios y accede a cobertura médica. Este régimen establece categorías según los ingresos y parámetros de actividad. Cuando los ingresos superan el límite de una categoría, el contribuyente debe recategorizarse a una superior. Esta estructura escalonada permite que personas con diferentes niveles de facturación puedan formalizarse según su capacidad económica.

Para darse de alta en el monotributo ante ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), se necesitan ciertos elementos básicos como: el CUIT que es la clave de identificación que el organismo utiliza para reconocer a trabajadores autónomos y comercios. También se requiere de una clave fiscal, que es una contraseña personal e intransferible que permite realizar trámites garantizando la confidencialidad de la información. Esta clave tiene diferentes niveles de seguridad que determinan a qué servicios se puede acceder. Y finalmente, el domicilio fiscal electrónico que funciona como una casilla de mensajería directa con ARCA.

Más allá del monotributo general, existen regímenes especiales diseñados para facilitar la inclusión de sectores vulnerables o promover determinadas actividades económicas.

El Monotributo Social está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que desarrollan emprendimientos de pequeña escala. Los beneficiarios no pueden superar el ingreso máximo de la categoría A. La particularidad de este régimen es que el Estado subsidia el 100% de los componentes impositivo y previsional, y el 50% de la obra social.

Este monotributo es compatible con programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, jubilaciones o pensiones que no excedan el haber mínimo, y otros programas de inclusión social.

El Monotributo Promovido apunta a facilitar la inserción laboral de trabajadores que necesitan mayor promoción para incorporarse formalmente a la economía. Los adheridos pagan únicamente el 1% de lo facturado durante los primeros 36 meses, destinado a aportes jubilatorios. Después de ese período, el porcentaje aumenta al 2,5%. Una característica distintiva es que permite optar por no contratar obra social, siendo el único régimen con esta flexibilidad.

El Régimen Simplificado Especial está reservado para pequeños productores agrarios que cultivan exclusivamente tabaco, caña de azúcar, yerba mate, té u otras hojas para infusiones. Estos productores pagan el impuesto integrado con cotizaciones provisionales reducidas en un 50%.

Temas Lomas de TafíAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos

Arca: cómo regularizar la deuda pendiente del monotributo en simples pasos

Cómo funciona el sitio para gestionar subsidios energéticos

Cómo funciona el sitio para gestionar subsidios energéticos

Rigen los nuevos valores para el bioetanol

Rigen los nuevos valores para el bioetanol

Compras en el exterior: quiénes pueden pedir el reintegro y cómo hacer el trámite

Compras en el exterior: quiénes pueden pedir el reintegro y cómo hacer el trámite

Lo más popular
El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
1

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar
2

Aspen: un destino mágico, blanco y luminoso para conocer y disfrutar

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna
3

Recuerdos fotográficos: falló un cable y el puente quedó hecho pedazos en plena avenida Mate de Luna

4

Fariseos, liberticidas y talibanes de mercado

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard
5

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
6

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Más Noticias
¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El programa económico de Milei afronta el primer test en un verano caliente

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Paso a paso: un extenso vacío legal que está por cumplir medio siglo

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios