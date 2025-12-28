¿Cuáles son los montos mensuales del Monotributo?

El organismo que dirige Andrés Vázquez también anunció modificaciones que se instrumentarán en la próxima recategorización del monotributo en enero de 2026 cambiando así el valor del pago mensual como también el límite de facturación anual para cada categoría. Para los casi 5 millones de monotributistas argentinos, el nuevo calendario fiscal 2026 traerá consigo esta recategorización que volverá a ser obligatoria dos veces al año implicando la revisión y actualización de la categoría del monotributista de acuerdo con los ingresos brutos acumulados, la superficie afectada a la actividad, el monto de alquileres adquiridos y el consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses.