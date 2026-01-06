Secciones
Ascárate dijo que buscarán que la suba no supere la inflación
José Ricardo Ascárate. José Ricardo Ascárate.
Hace 3 Hs

“Esta audiencia no define la tarifa, sino que es una herramienta para escuchar. Estimamos que el impacto en la factura será nulo, porque buscamos que el ajuste no supere el índice inflacionario”. De ese modo se expresó el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, quien encabezó ayer el encuentro para analizar el nuevo cuadro tarifario de EDET.

En rueda de prensa, el dirigente radical señaló que la tarifa del servicio de electricidad que se cobra viene por debajo de los valores del índice del precio del consumidor mayorista. “Las tarifas de energía han subido menos de lo que ha subido la inflación. Lo que tratamos de hacer es mantener un índice tarifario que únicamente tenga como tope el índice inflacionario. En criollo: a un usuario común el incremento de la tarifa de la luz no tiene por qué ser mayor a lo que le sube el alquiler del departamento o la canasta básica en un supermercado”, desarrolló.

El titular del Ersept también respondió sobre la postergación del encuentro, inicialmente previsto para agosto. “En el mes de julio, cuando íbamos a terminar el proceso de revisión, y atento a que no se llegaba con los plazos que la ley establece, solicité a la Legislatura una ley. Esa norma fijó como fecha tope el 12 de diciembre, y esta audiencia se realiza dentro de los plazos establecidos”, aclaró, para despejar versiones de nulidad.

Precisamente la ley a la que hizo referencia Ascárate es la 9.913, mediante la cual se aprobó el acta acuerdo que firmaron el 19 de agosto el Poder Ejecutivo y EDET, con intervención del Ersept. Allí se fijó, entre otras cosas, que el periodo tarifario nuevo abarque desde el 30 de diciembre hasta el 4 de agosto de 2030.

“El objetivo de hoy es escuchar a las asociaciones, a los usuarios, a los consumidores, fundamentalmente tener en cuenta las opiniones de cada uno de ellos”, explicó el ex legislador. Consultado sobre la calidad del servicio que presta EDET, señaló que los índices de calidad arrojan indicadores superiores a la media nacional, con menos cortes y menos horas de interrupción.

Ascárate remarcó que a partir de ahora comenzará un proceso interno en el Ersept, en el que se considerarán las exposición y en febrero se anunciará el nuevo cuadro tarifario.

