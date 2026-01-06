Ascárate dijo que buscarán que la suba no supere la inflación

En rueda de prensa, el dirigente radical señaló que la tarifa del servicio de electricidad que se cobra viene por debajo de los valores del índice del precio del consumidor mayorista. “Las tarifas de energía han subido menos de lo que ha subido la inflación. Lo que tratamos de hacer es mantener un índice tarifario que únicamente tenga como tope el índice inflacionario. En criollo: a un usuario común el incremento de la tarifa de la luz no tiene por qué ser mayor a lo que le sube el alquiler del departamento o la canasta básica en un supermercado”, desarrolló.