Tensión en Caracas: disparos y detonaciones alteraron la noche en las inmediaciones de Miraflores

Detonaciones, ráfagas de disparos y escenas de pánico marcaron la noche de este martes en el centro de Caracas, luego de que se registraran incidentes armados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano. Los hechos comenzaron alrededor de las 20, hora local, y fueron reportados inicialmente por usuarios a través de redes sociales.