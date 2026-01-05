Secciones
Tensión en Caracas: disparos y detonaciones alteraron la noche en las inmediaciones de Miraflores

Fueron reportados apenas unas horas después de la asunción de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.

EN LAS REDES. Diferentes videos fueron compartidos aunque desde el Gobierno aún no emitieron comunicados oficiales. EN LAS REDES. Diferentes videos fueron compartidos aunque desde el Gobierno aún no emitieron comunicados oficiales. CAPTURA DE VIDEO / FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
05 Enero 2026

Detonaciones, ráfagas de disparos y escenas de pánico marcaron la noche de este martes en el centro de Caracas, luego de que se registraran incidentes armados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano. Los hechos comenzaron alrededor de las 20, hora local, y fueron reportados inicialmente por usuarios a través de redes sociales. 

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, drones no identificados sobrevolaron el perímetro del Palacio de Miraflores, lo que activó una respuesta inmediata de los sistemas de defensa. Unidades antiaéreas abrieron fuego contra los aparatos, provocando una serie de detonaciones que se escucharon en distintos puntos de Caracas y generaron temor entre vecinos y transeúntes.

Durante varios minutos, el estruendo de los disparos se mantuvo constante, mientras se observó la presencia de hombres armados patrullando las calles cercanas. Comercios cerraron de manera improvisada y numerosas personas buscaron refugio en portales y locales ante el riesgo de quedar expuestas al fuego cruzado.

El episodio se produjo pocas horas después de que Delcy Rodríguez asumiera como nueva líder del régimen, tras la captura de Nicolás Maduro, un hecho que incrementó la tensión política y de seguridad en la capital venezolana. Como medida preventiva, las sedes de los principales ministerios fueron evacuadas.

Fuentes consultadas indicaron que la situación fue controlada y que el área alrededor del Palacio de Miraflores permanece bajo estricta vigilancia, con vehículos blindados resguardando el complejo presidencial.

Imágenes difundidas en redes sociales reflejaron el clima de caos vivido en Caracas, con personas corriendo para ponerse a salvo mientras los disparos resonaban en pleno centro de la ciudad.

Temas Venezuela CaracasNicolás MaduroDelcy Rodríguez
