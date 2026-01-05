Secciones
San Martín de Tucumán confirmó el regreso de Lucas Diarte para iniciar su tercer ciclo en La Ciudadela

El defensor de 32 años ya firmó su contrato y vuelve a vestir la camiseta del “Santo” tras su paso por San Martín de San Juan, en una incorporación que suma experiencia y conocimiento del club para la temporada 2026.

VUELTA A CASA. Lucas Diarte firmó su contrato y comenzó su tercer ciclo en San Martín, reforzando el lateral izquierdo de cara a la temporada 2026.
Hace 1 Hs

San Martín sigue avanzando en el armado de su plantel y este lunes confirmó oficialmente a su tercer refuerzo del mercado. Se trata de Lucas Diarte, un viejo conocido de la casa, que acordó su llegada y volverá a vestir la camiseta del “Santo” en lo que será su tercer paso por la institución.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, con un mensaje que apeló al sentido de pertenencia. “¡De nuevo en casa, Lucas!”, publicaron. El defensor de 32 años llega tras su último paso por San Martín de San Juan y ya se encuentra entrenando en Tucumán.

La oficialización llegó un día después de que su nombre volviera a circular con fuerza entre los hinchas. En las últimas horas, Diarte había publicado una imagen en el vestuario junto a Víctor Salazar y Gonzalo Cano, histórico utilero del club, una postal que funcionó como anticipo informal de su regreso y reforzó el clima de cercanía que se vive en la pretemporada.

Más allá del guiño en redes, la confirmación terminó de darle marco formal a una incorporación que responde a una necesidad concreta del plantel. Tras la salida de Hernán Zuliani, el cuerpo técnico buscaba un lateral izquierdo con recorrido, conocimiento de la categoría y adaptación inmediata al entorno.

Diarte acumula 117 partidos oficiales con la camiseta de San Martín entre sus dos etapas anteriores, con seis goles y 12 asistencias. Su regreso se inscribe en la búsqueda de futbolistas identificados con el club y con experiencia en la Primera Nacional, en un mercado en el que la dirigencia prioriza reforzar puestos clave sin resignar identidad.

TucumánSan Miguel de TucumánPrimera NacionalLucas DiarteVíctor SalazarSan MartínHernán ZulianiAndrés Yllana
