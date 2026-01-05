San Martín de Tucumán confirmó el regreso de Lucas Diarte para iniciar su tercer ciclo en La Ciudadela

La oficialización llegó un día después de que su nombre volviera a circular con fuerza entre los hinchas. En las últimas horas, Diarte había publicado una imagen en el vestuario junto a Víctor Salazar y Gonzalo Cano, histórico utilero del club, una postal que funcionó como anticipo informal de su regreso y reforzó el clima de cercanía que se vive en la pretemporada.