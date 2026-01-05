Secciones
Junior Arias se despidió de Palestino y vuelve a escena: ¿retorno a San Martín o salida a otro club?

Tras cerrar su ciclo en Palestino, el atacante debería sumarse a las prácticas, aunque no está definido su futuro futbolístico.

FESTEJO. Junior Arias abrió el marcador contra San Telmo en La Ciudadela, ese fue su último gol con el Santo. Foto de Inés Quinteros Orio/LA GACETA. FESTEJO. Junior Arias abrió el marcador contra San Telmo en La Ciudadela, ese fue su último gol con el "Santo". Foto de Inés Quinteros Orio/LA GACETA.
Hace 3 Hs

El mercado de pases no se detendría para San Martín y, en las últimas horas, otro nombre volvió a escena: Junior Arias. El delantero uruguayo se habría despedido de Palestino y, según lo estipulado en su contrato, todo indicaría que debería presentarse nuevamente en La Ciudadela para sumarse a los entrenamientos. Sin embargo, su futuro deportivo aún no estaría resuelto.

Arias viene de disputar la última temporada en Palestino de Chile, donde alternó titularidad y banco de suplentes. Tuvo una temporada completa en la Liga de Primera de Chile, donde disputó cerca de 28 partidos y anotó seis goles en 2025, además de participar en competiciones internacionales como la Copa Sudamericana con la escuadra chilena. Antes de eso, en 2024 había sido pieza clave en San Martín, sumando 41 partidos y 12 goles en la Primera Nacional, su mejor registro con la camiseta rojiblanca

Por ahora, desde el entorno del jugador y del club sólo se deja trascender que podría volver a entrenarse, pero no existe una confirmación sobre si será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Andrés Yllana o si se evaluará la chance de que continúe su carrera en otra institución. El escenario, por el momento, seguiría abierto.

Más movimiento en el mercado

Mientras tanto, San Martín continua activo en el armado del plantel. Además del arribo de Ezequiel Parnisari, la dirigencia ya tendría encaminada la llegada de otro defensor central y dos mediocampistas, quienes serían presentados oficialmente en las próximas horas.

