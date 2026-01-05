River se quedó sin arquero en plena pretemporada: ¿cuál es el plan de Marcelo Gallardo?

El desgarro en el gemelo derecho que sufrió Armani lo marginará de los partidos de preparación y recién podría reaparecer en el debut del Torneo Apertura, previsto para el 25 de enero ante Barracas Central. A esa baja se sumó, casi en simultáneo, la partida de Ledesma, quien abandonó el hotel de concentración en San Martín de los Andes y será refuerzo de Rosario Central.