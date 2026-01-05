Secciones
River se quedó sin arquero en plena pretemporada: ¿cuál es el plan de Marcelo Gallardo?

La lesión de Franco Armani y la salida de Jeremías Ledesma dejaron al plantel sin sus dos principales opciones bajo los tres palos. Con los amistosos de verano en el horizonte, el cuerpo técnico mira a las inferiores como posible solución inmediata.

ARCO EN REDEFINICIÓN. La pretemporada de River expuso un escenario complicado en un puesto clave y obligó al cuerpo técnico a replantear opciones para los partidos de preparación. ARCO EN REDEFINICIÓN. La pretemporada de River expuso un escenario complicado en un puesto clave y obligó al cuerpo técnico a replantear opciones para los partidos de preparación.
Hace 1 Hs

River atraviesa un momento delicado en el arco. Franco Armani se lesionó y no podrá estar en los amistosos previos al comienzo de la competencia, mientras que Jeremías Ledesma dejó la concentración y está a un paso de concretar su salida del club.

El desgarro en el gemelo derecho que sufrió Armani lo marginará de los partidos de preparación y recién podría reaparecer en el debut del Torneo Apertura, previsto para el 25 de enero ante Barracas Central. A esa baja se sumó, casi en simultáneo, la partida de Ledesma, quien abandonó el hotel de concentración en San Martín de los Andes y será refuerzo de Rosario Central.

El arquero de 32 años regresará al club que lo vio nacer futbolísticamente. La operación se cerró como un préstamo por un año, con una obligación de compra sujeta a objetivos deportivos. De esta manera, River recuperará gran parte de la inversión realizada a mediados de 2024, cuando incorporó al ex Cádiz con la idea de una transición que finalmente no llegó a concretarse.

La salida de “Conan” se explica por la falta de continuidad. En un año y medio apenas disputó siete partidos oficiales y, con Armani siempre por delante, su panorama para 2026 no ofrecía demasiadas perspectivas de cambio. Aun con la lesión de “Pulpo”, el arquero priorizó la posibilidad de sumar minutos y decidió marcharse.

Un debutante bajo los tres palos

Este escenario deja al plantel con un interrogante inmediato. Ezequiel Centurión, quien volvió de su préstamo, todavía se recupera de una fractura de muñeca sufrida en la final de la Copa Argentina que jugó con Independiente Rivadavia y su continuidad en el club tampoco está garantizada.

Por eso, Marcelo Gallardo podría apostar por un juvenil en los amistosos de pretemporada en Uruguay, ante Millonarios de Colombia (11 de enero) y Peñarol de Montevideo (17 de enero). El principal candidato es Santiago Beltrán, arquero de 21 años, que pasará de quinto a primera alternativa en cuestión de días y tendrá la chance de mostrarse en un contexto inesperado.

Mientras River ajusta piezas y espera la evolución de Armani, el arco, un puesto históricamente estable, se convirtió, de golpe, en una de las mayores preocupaciones del comienzo de 2026.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralMarcelo GallardoFranco ArmaniLiga Profesional de Fútbol
