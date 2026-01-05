Secciones
Marcelo Gallardo quiere llevarse al defensor de un grande del fútbol argentino

Ante el rechazo de San Lorenzo a la oferta por Romaña, "Muñeco" dejó en claro qué es lo que quiere.

QUIERE POTENCIAR A SU PLANTEL. Junto a la CD, Marcelo Gallardo apuesta a generar una fuerte competencia interna. QUIERE POTENCIAR A SU PLANTEL. Junto a la CD, Marcelo Gallardo apuesta a generar una fuerte competencia interna.
Hace 3 Hs

River sigue activo en el mercado de pases y mantiene como prioridad reforzar el fondo de la defensa. Luego de que San Lorenzo rechazara por segunda vez una propuesta por Jhohan Romaña, Marcelo Gallardo pidió avanzar por otra opción de jerarquía dentro del fútbol argentino: Marco Di Cesare, uno de los zagueros con mayor proyección de Racing.

La respuesta negativa del “Ciclón” aceleró los tiempos en Núñez. Mientras parte de la dirigencia acompaña al plantel en la pretemporada en San Martín de los Andes, el área de fútbol inició contactos con Avellaneda para conocer las condiciones del defensor de 23 años, que aparece bien considerado en la carpeta del cuerpo técnico.

En River son conscientes de que no se trata de una negociación simple. Di Cesare es un jugador joven, con recorrido internacional y perteneciente a un rival directo, factores que elevan su cotización. Aun así, el interés del “Muñeco” es concreto y ya hubo un primer acercamiento formal para sondear su situación.

Racing, por su parte, ya dejó en claro cuál es su postura económica. En los últimos días rechazó una oferta del Santos de Brasil cercana a los cuatro millones de dólares por el 70% del pase, ya que el 30% restante pertenece a Argentinos. Ese monto funciona como referencia mínima para iniciar cualquier diálogo.

La "Academia", sin embargo, no cerró la puerta. Pese a haber sido una pieza importante en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, Di Cesare perdió protagonismo en el tramo final de la temporada bajo la conducción de Gustavo Costas y aparece entre los futbolistas negociables si llega una propuesta significativa. A eso se suma la cantidad de opciones que tiene Racing en la zaga central.

El escenario se completa con la aparición de otros interesados. En las últimas horas, Lazio realizó un sondeo para interiorizarse sobre la situación contractual del defensor, lo que suma competencia a una operación que recién comienza.

En Avellaneda, además, fijaron condiciones claras: tomando como antecedente la charla con Santos, Racing pidió U$S 6,5 millones por ese porcentaje del pase y exigió garantías bancarias para avanzar. Con enero recién iniciado, el nombre de Di Cesare promete convertirse en uno de los focos del mercado.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateRacing ClubClub Atlético San LorenzoMarcelo GallardoSantos Futebol ClubeLiga Profesional de FútbolGustavo Costas
¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia "millonaria"

