Marcelo Gallardo quiere llevarse al defensor de un grande del fútbol argentino

La "Academia", sin embargo, no cerró la puerta. Pese a haber sido una pieza importante en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, Di Cesare perdió protagonismo en el tramo final de la temporada bajo la conducción de Gustavo Costas y aparece entre los futbolistas negociables si llega una propuesta significativa. A eso se suma la cantidad de opciones que tiene Racing en la zaga central.