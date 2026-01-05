Ezequiel Ham y Manuel Brondo, a un paso de Atlético Tucumán: qué le aportarán al equipo de Colace

¿Qué le ofrece a Colace? Ham llega para ofrecerse como el “eje” del equipo. Con los años, retrasó su posición en el campo: dejó de ser un enganche clásico para convertirse en un volante central posicional, de esos que ordenan con la pelota. Su perfil es claro: salida limpia, panorama y buena pegada en la pelota parada. En la pizarra táctica, peleará el puesto de “5” con Kevin Ortiz en un esquema 4-3-3, ofreciendo una variante distinta a la de Adrián Sánchez, quien se destaca más por el despliegue físico y la presión.