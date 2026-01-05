Secciones
Ezequiel Ham y Manuel Brondo, a un paso de Atlético Tucumán: qué le aportarán al equipo de Colace

El "Turco" llega para aportar equilibrio y salida limpia en el mediocampo, mientras que el delantero de Argentinos busca suplir las bajas en ofensiva. La dirigencia acelera para que ambos viajen a la pretemporada en Uruguay.

FALTA LA FIRMA. Atlético aguarda por la llegada de Ezequiel Ham y Manuel Brondo, quienes se convetirán en el quinto y sexto refuerzo del Decano para 2026. FALTA LA FIRMA. Atlético aguarda por la llegada de Ezequiel Ham y Manuel Brondo, quienes se convetirán en el quinto y sexto refuerzo del "Decano" para 2026.
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 2 Hs

La maquinaria de Atlético Tucumán no se detiene y continúa sumando piezas clave para el armado del modelo 2026. Lejos de conformarse con los primeros movimientos, la CD del “Decano” pisó el acelerador a fondo en las últimas horas y dejó prácticamente abrochados al quinto y sexto refuerzo de este mercado de pases. Según confirmó Miguel Abbondándolo, secretario técnico del club, las negociaciones llegaron a buen puerto: Ezequiel Ham y Manuel Brondo arribarán próximamente a la provincia para estampar la firma y ponerse la camiseta celeste y blanca.

De concretarse los traspasos, el volante y el delantero engrosarán una lista de altas que ya cuenta con nombres de peso como Leonel Di Plácido, Luis Ingolotti, Martín Benítez y Gabriel Compagnucci, quienes ya se entrenan junto al plantel profesional bajo las órdenes de Hugo Colace.

Volante internacional

La llegada de Ham aporta un salto de calidad y experiencia. “Turco” arribará en condición de libre tras su paso por Atlético Goianense, en la exigente Serie B de Brasil. Allí, en el último semestre, disputó 12 de 23 encuentros posibles, alternando titularidades y aportando una asistencia. Previamente, en la primera mitad de 2025, fue pieza importante de Unión de Santa Fe, en donde jugó los 16 partidos del torneo Apertura (11 desde el arranque) y sumó rodaje internacional en la Copa Sudamericana.

Ham es recordado por muchos fanáticos por un suceso que hasta trasciende un poco lo futbolístico. En septiembre de 2015, cuando daba sus primeros pasos con la camiseta de Argentinos, sufrió una recordada fractura provocada por Carlos Tevez. El volante quedó apartado de las canchas por más de un año y, a partir de ahí, construyó una carrera basada en la resiliencia.

Pasó por Olimpo, Santamarina y el fútbol japonés, hasta encontrar su mejor versión en Independiente Rivadavia en 2023. En Mendoza fue el cerebro del ascenso a Primera y se consolidó en la elite con números contundentes: 67 partidos, cuatro goles y 10 asistencias.

Ese nivel lo llevó a un escenario impensado: gracias a sus raíces sirias, Héctor Cúper lo convocó a la selección de Siria, con la que disputó la Copa Asiática 2024, alcanzando unos históricos octavos de final.

¿Qué le ofrece a Colace? Ham llega para ofrecerse como el “eje” del equipo. Con los años, retrasó su posición en el campo: dejó de ser un enganche clásico para convertirse en un volante central posicional, de esos que ordenan con la pelota. Su perfil es claro: salida limpia, panorama y buena pegada en la pelota parada. En la pizarra táctica, peleará el puesto de “5” con Kevin Ortiz en un esquema 4-3-3, ofreciendo una variante distinta a la de Adrián Sánchez, quien se destaca más por el despliegue físico y la presión.

Potencial ofensivo

En el ataque, la apuesta es por la juventud y la potencia. Brondo, de 23 años, llega a préstamo desde Argentinos  por una temporada y con opción de compra, según trascendió. Su contratación responde a una oportunidad de mercado: el delantero busca recuperar el nivel explosivo que mostró en 2024 con Los Andes, en donde fue la gran figura del ascenso a la B Nacional anotando 14 goles.

El 2025 fue un año de transición para él, marcado por una inoportuna lesión en la rodilla izquierda que le restó continuidad en La Paternal, limitándolo a puñados de minutos en el torneo y la Copa Argentina. Sin embargo, en 25 de Mayo y Chile confían en sus condiciones: es un “9” de área, pero con técnica para salir a pivotear y asociarse.

Su llegada es oxígeno puro para una ofensiva que quedó diezmada. Tras las salidas de Mateo Coronel y Lisandro Cabrera, y la reciente partida de Mateo Bajamich a Estudiantes de Río Cuarto, el puesto de centrodelantero había quedado con pocas opciones.

Brondo llega para competir mano a mano con el referente Leandro Díaz, quien confirmó su continuidad hace apenas unos días y con el juvenil Carlos Abeldaño, mientras que Ramiro Ruiz Rodríguez se perfila más como una carta por las bandas.

Con estas dos incorporaciones, Atlético empieza a ponerle el moño a su plantel. Mientras la CD gestiona la llegada de un central zurdo, el cuerpo técnico intenta darle forma al nuevo grupo, con la idea de llegar lo mejor posible al inicio del Apertura. Claro; Colace sabe que integrar a los seis refuerzos en el funcionamiento colectivo y en la convivencia diaria es la base para que el “Decano” pueda tener un buen año deportivo.

