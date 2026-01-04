Secciones
Mateo Bajamich se va de Atlético Tucumán y jugará en Estudiantes de Río Cuarto

El delantero de 26 años acordó su salida a préstamo por una temporada para tener su segundo ciclo en el conjunto cordobés, que regresa a Primera.

04 Enero 2026

Mateo Bajamich dejará de vestir la camiseta de Atlético Tucumán. El delantero de 26 años continuará su carrera en Estudiantes de Río Cuarto, equipo que se prepara para su campaña en Primera División. Según trascendió, el acuerdo se cerró mediante un préstamo por una temporada.

El club cordobés apeló a la originalidad y al misterio para anunciar el fichaje en sus redes sociales: "¡Bienvenido! No hace falta ficha técnica porque ya se ve en la foto. ¡Éxitos para lo que viene en Primera", rezaba el primero de los posteos, acompañado de una imagen que anticipaba el retorno.

Minutos más tarde, la institución confirmó oficialmente la llegada mediante la ficha técnica del jugador.

De esta manera, Bajamich iniciará su segundo ciclo en el "León", club donde dejó una buena imagen durante su paso en 2023. Atlético, por su parte, se desprende de una pieza en el ataque y la nómina de delanteros de área se reduce: por el momento, Hugo Colace cuenta con Leandro Díaz, el nuevo refuerzo Manuel Brondo y el juvenil Carlos Abeldaño como opciones confirmadas.

