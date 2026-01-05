San Javier, el destino ideal para escapar del calor: horarios y costo de pasajes en colectivo

El terreno, la altura y la vegetación hacen de San Javier un destino diferente y hacen que su temperatura sea siempre unos grados menor a la de San Miguel de Tucumán. Se trata de un destino accesible, al que puede llegarse en vehículo particular y también en transporte público. Durante la temporada de verano, además, se amplía la frecuencia en que suben los colectivos.
Los turistas ya pueden aprovechar las maravillas de las yungas tucumanas sin necesidad de hacer viajes demasiado extensos. San Javier se encuentra a poco más de 20 kilómetros de San Miguel de Tucumán o 12 desde la rotonda del pie del cerro de avenida Aconquija, Yerba Buena. El viaje desde la capital toma entre 45 minutos y una hora, por lo que no es necesario hacer noche en el cerro, sino que se puede programar un paseo para pasar el día o la tarde.
Precio y horarios del colectivo a San Javier
Tucumán tiene un servicio de transporte público que va directo a San Javier desde la terminal de ómnibus. Atraviesa las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, con paradas en todos los puntos, y hace la subida por la ruta provincial 338, un camino que atraviesa las yungas tucumanas y ofrece vistas de la imponente naturaleza de los cerros.
Los colectivos que suben pertenecen a la línea 118, que amplió la frecuencia de partidas hasta febrero. Las salidas se hacen cada dos horas desde la terminal de ómnibus desde las 8 de la mañana. El último colectivo en subir parte a las 18. Todos los recorridos terminan en Portezuelo, 10 kilómetros después de San Javier. El pasaje se abona en efectivo al chofer y cuesta $3.850 hasta el Cristo, $4.100 hasta el Monoblock y $4.400 hasta la Ciudad Universitaria.
Para el regreso, los colectivos salen nuevamente desde Portezuelo, desde las 6 de la mañana cada dos horas. Se recomienda presentarse con algunos minutos de anticipación –sobre todo para subir–, porque la línea se caracteriza por su puntualidad en las salidas. El transporte público tendrá esta frecuencia hasta el 28 de febrero y luego regresará a la normalidad, con menos viajes.
Turismo a una hora de Tucumán: ¿qué hacer en San Javier?
Gastronomía. San Javier cuenta con una amplia variedad de locales gastronómicos en los que los viajeros pueden disfrutar de los manjares locales. Además del restaurante Cristo B, inaugurado en la explanada del Cristo Bendicente, también está El Caiquén sobre el kilómetro 4 de la ruta 340. Se sirven comidas regionales y hay un amplio patio para disfrutar en familia.
Flor de Loto es otra de las alternativas para pasar el día y almorzar. Es un camping que alquila asadores y cabañas. Las reservas pueden hacerse vía WhatsApp. Se encuentra sobre la calle 8 de San Javier y también tiene entrada por la ruta 340. Para quienes prefieren el estilo nocturno y las hamburgueserías, La 338 Folk Bar puede ser la opción ideal. Se encuentra sobre la ruta 338, entre calles 14 y 15.
Aventura. La línea 118 también lleva a la cascada del río Noque, pero el pasaje hasta esta parada es de $4.950 por persona. Desde la ruta, un camino señalizado se abre paso hasta el cuerpo de agua. Pero el camino exige cierta condición física. El acceso con coches o sillas de ruedas es mucho más complejo, porque se trata de una bajada por medio de las yungas hasta el río.
Los amantes de lo extremo pueden practicar parapente en Loma Bola, un enorme predio que se encuentra sobre la ruta 338, kilómetro 29. Cuenta con un kiosco-bar y algunos espacios para merendar. Es un sitio en el que se estilan las meriendas al estilo picnic. Desde las mantas que los visitantes extienden sobre el suelo se pueden observar las salidas de los parapentistas que sobrevuelan el cerro. Además, hay una vista privilegiada a toda la ciudad. El costo del estacionamiento es de $3.000 y no es necesario consumir en el bar para habitar el predio.
Show. El Ente Tucumán Turismo invita además a sacarte una foto con la figura del Cristo Bendicente, de 28 metros de altura. Los fines de semana al atardecer –entre las 19 y las 21–, la escultura se vuelve protagonista del espectáculo de mapping “Cristo Resplandeciente”, una presentación perfecta como broche de oro de una jornada magnífica en la villa.
Los sábados al atardecer se darán conciertos en el Complejo Turístico Cristo Bendicente. El ciclo “Música al atardecer en verano” se presentará sobre la terraza del Restó Cristo B a las 18.30 durante enero y febrero.