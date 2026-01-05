San Javier, el destino ideal para escapar del calor: horarios y costo de pasajes en colectivo

Los amantes de lo extremo pueden practicar parapente en Loma Bola, un enorme predio que se encuentra sobre la ruta 338, kilómetro 29. Cuenta con un kiosco-bar y algunos espacios para merendar. Es un sitio en el que se estilan las meriendas al estilo picnic. Desde las mantas que los visitantes extienden sobre el suelo se pueden observar las salidas de los parapentistas que sobrevuelan el cerro. Además, hay una vista privilegiada a toda la ciudad. El costo del estacionamiento es de $3.000 y no es necesario consumir en el bar para habitar el predio.