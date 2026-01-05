San Javier y Tafí del Valle, los destinos que movieron la aguja en el arranque de la temporada

El turismo en Tucumán inició el año con señales alentadoras tanto en la actividad concreta registrada durante el primer fin de semana de 2026 como en las expectativas oficiales para la temporada de verano. Los principales destinos de la provincia mostraron buen movimiento, con niveles de ocupación hotelera elevados y una fuerte presencia de visitantes en bares y restaurantes.

“El saldo es positivo”

En un balance del primer fin de semana del año, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, señaló que los números fueron positivos en distintos puntos del mapa turístico provincial. “Fue un excelente fin de semana. Tuvimos linda ocupación hotelera. Los restaurantes y bares se vieron con mucha gente. El saldo es positivo”, afirmó. En ese marco, precisó que Tafí del Valle alcanzó una ocupación del 75%, mientras que en San Javier el nivel llegó al 70%. Las declaraciones corresponden a un análisis puntual del inicio del año y no estuvieron vinculadas a actos oficiales.

En paralelo, el gobernador Osvaldo Jaldo encabeza hoy el lanzamiento de la temporada turística de verano en San Pedro de Colalao.