Canastitas de papa sin harina: un almuerzo fresco, liviano y saludable

Llega el verano y la ley para preparar comidas es buscar preparaciones frescas, que no tengan demasiadas calorías y que sean ricas en nutrientes. Además, si el plato es sin harinas, es también beneficioso para quienes tienen una dieta libre de estas. Estas canastitas de papa están libres de gluten y su relleno es ultra saludable. Además, como punto extra, el contenido se puede reemplazar por ingredientes que sean del agrado del comensal.