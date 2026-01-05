Canastitas de papa sin harina: un almuerzo fresco, liviano y saludable

Llega el verano y la ley para preparar comidas es buscar preparaciones frescas, que no tengan demasiadas calorías y que sean ricas en nutrientes. Además, si el plato es sin harinas, es también beneficioso para quienes tienen una dieta libre de estas. Estas canastitas de papa están libres de gluten y su relleno es ultra saludable. Además, como punto extra, el contenido se puede reemplazar por ingredientes que sean del agrado del comensal.
Las nutricionistas Agustina Novelli y Sofía Siciliano compartieron en sus redes sociales esta sencilla receta a base de papa. En su cuenta de TikTok, @nutriliano, publicaron el sencillo paso a paso. Requiere solo unos minutos al horno y la base, aunque es de papa, no necesita prepararse en forma de puré previamente. Solo basta con pisarla en el mismo molde en que se llevará a cocción.
Canastitas de papa sin harina: un almuerzo perfecto para el verano
Esta receta no lleva cantidades exactas, sino que puede prepararse a gusto. En una aproximación, para seis porciones, se necesitan dos papas grandes para la base y aderezos. Pueden ser aceite de oliva y condimentos. Además, se necesitarán 100 gramos de rúcula, 100 gramos de tomates cherry, 100 gramos de queso, media palta, semillas de girasol y aceto.
El primer paso será poner a hervir las papas hasta que queden sumamente blandas. Se recomienda lavarlas previamente y hervirlas con cáscara para que absorban la menor cantidad de agua posible.
Una vez que estén listas, dividir las papas en seis moldes diferentes de mini tartas con un chorrito de aceite al fondo. Con un frasco de base lisa, una cuchara o un pisapapas, aplastar hasta desarmar. Se debe formar una base con bordes. Condimentar con aceite de oliva y especias.
Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos o hasta que quede seco y crocante. Una vez listas, dejarlas enfriar un poco a temperatura ambiente y rellenarlas con lo que se desee.