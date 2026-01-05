Secciones
Emilia Mernes da el salto al mercado inmobiliario y lanza su propia firma de Real Estate: "Perra Exclusive"

La cantante constituyó junto a su madre la sociedad que desarrollará, administrará y asesorará proyectos en el sector. La iniciativa amplía su perfil empresarial más allá de la música.

EMILIA MERNES. La cantante da el salto al mercado inmobiliario y lanza su propia firma de Real Estate: Perra Exclusive. EMILIA MERNES. La cantante da el salto al mercado inmobiliario y lanza su propia firma de Real Estate: "Perra Exclusive". FOTO/EL HORMIGUERO
Hace 1 Hs

Emilia Mernes, una de las figuras más influyentes del pop urbano argentino, decidió expandir su actividad profesional y desembarcar en un rubro alejado de los escenarios: el mercado inmobiliario. A sus 29 años, la artista constituyó junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, la sociedad “Perra Exclusive Sociedad Anónima”, con la que buscará desarrollarse en el negocio del Real Estate y diversificar su perfil empresarial.

La nueva firma quedó formalmente inscripta el 2 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. Cuenta con un capital social inicial de $30 millones -equivalentes a unos U$S20.000- y fue concebida para operar en múltiples segmentos del sector inmobiliario. Entre sus objetivos figuran la compra, venta, alquiler, permuta y administración de inmuebles, además del desarrollo de proyectos de distinta escala y destino.

Según la documentación oficial, Perra Exclusive SA estará habilitada para realizar fraccionamientos, loteos, construcción y remodelación de propiedades residenciales, comerciales e industriales. También podrá actuar como intermediaria en operaciones inmobiliarias, ofrecer servicios de asesoramiento y consultoría urbanística, elaborar estudios de mercado y análisis de viabilidad, gestionar financiamiento y canalizar inversiones vinculadas al sector.

La sociedad fijó su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá una vigencia de 99 años, lo que refleja una mirada de largo plazo sobre el emprendimiento.

Un proyecto familiar

El rol de la familia es un pilar central de esta iniciativa. Liliana Gabriela Rueda, de 60 años y oriunda de Nogoyá, Entre Ríos -al igual que su hija-, asumirá la presidencia de la empresa. Emilia Mernes, en tanto, figura como socia y directora suplente, de acuerdo con los registros oficiales.

La decisión de asociarse con su madre en un sector altamente regulado como el inmobiliario apunta no sólo a la confianza personal, sino también a la búsqueda de una estructura de gestión sólida y profesional. El proyecto combina la exposición pública de la artista con un esquema societario tradicional, pensado para operar en un mercado competitivo.

El nombre de la inmobiliaria, Perra Exclusive, no es casual. Remite a “Exclusive.mp3”, uno de los temas del repertorio de Mernes que tuvo fuerte presencia en plataformas digitales en 2023. La elección funciona como una extensión de su identidad artística y de marca, aun en un negocio históricamente ajeno al mundo del espectáculo.

Este enfoque de branding busca generar un diferencial en un sector donde la visibilidad y el posicionamiento son claves, aunque también plantea el desafío de sostener credibilidad y legitimidad profesional más allá del impacto mediático inicial.

Diversificación y estrategia empresarial

La incursión en el Real Estate se suma a otros proyectos empresariales de la cantante. En 2025, Mernes había registrado Grupo Ñe SA, una sociedad orientada a la producción de espectáculos, contenidos audiovisuales y gestión artística, a través de la cual centraliza distintos aspectos de su carrera.

La creación de Perra Exclusive SA evidencia una estrategia de diversificación de ingresos y de construcción de una base económica más estable, una práctica habitual entre figuras públicas que buscan proyectarse a mediano y largo plazo en sectores tradicionales de inversión.

El ingreso de Emilia Mernes al mercado inmobiliario despertó la atención del ámbito empresario y de analistas del sector. Su trayectoria combina éxito comercial, construcción de marca y una fuerte conexión con audiencias jóvenes, cualidades que podrían convertirse en un activo diferencial para atraer interés hacia el Real Estate.

Con una presencia consolidada en redes sociales, moda y entretenimiento -potenciada también por su vínculo con Duki, uno de los referentes del trap en español-, Mernes se mueve en un ecosistema creativo con millones de seguidores. En ese contexto, su eventual rol como comunicadora de contenidos inmobiliarios, con un lenguaje accesible y didáctico, aparece como una posibilidad concreta para acercar el sector a nuevos públicos.

