Emilia Mernes da el salto al mercado inmobiliario y lanza su propia firma de Real Estate: "Perra Exclusive"

Con una presencia consolidada en redes sociales, moda y entretenimiento -potenciada también por su vínculo con Duki, uno de los referentes del trap en español-, Mernes se mueve en un ecosistema creativo con millones de seguidores. En ese contexto, su eventual rol como comunicadora de contenidos inmobiliarios, con un lenguaje accesible y didáctico, aparece como una posibilidad concreta para acercar el sector a nuevos públicos.