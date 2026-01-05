“Ahora estará peor”: Gastón Sardelli se manifestó sobre la situación de Venezuela y recibió duras críticas

Este 3 de enero el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Miles de personas se manifestaron tanto a favor como en contra del acto militar dirigido por Donald Trump, pero los comentarios que mayor repercusión tuvieron fueron los de las personalidades más reconocidas. En este sentido, Gastón Sardelli, el bajista de “Airbag”, hizo pública su opinión, pero terminó por cerrar una de sus cuentas en redes sociales.
El comentario que desató la polémica fue publicado en X, donde Sardelli tiene más de 160.000 seguidores. Apenas unas horas después de la publicación, que se hizo cerca del mediodía, superó las 50.000 visualizaciones. Pero las repercusiones llegaron de todos lados. Incluso el periodista Tomás Dente salió al cruce para cuestionar las declaraciones del músico.
Gastón Sardelli criticó la captura de Nicolás Maduro
Para referirse al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, Sardelli hizo referencia a las acciones bélicas que inició el país norteamericano durante años. Condenó la intervención y auguró un mal futuro para el país latinoamericano. “Es un horror porque nunca es la mejor solución que Estados Unidos invada. No existe un solo ejemplo que demuestre lo contrario”, escribió para abrir su publicación.
Además, insistió en que llegará “algo peor para Venezuela”. “Estaba mal… ahora estará peor. Una cosa es lidiar con un dictador de cabotaje y otra contra el mayor dictador de los últimos 100 años”, cerró en su posteo Sardelli. Aunque recibió cientos de reposteos y “Me gusta”, fueron más las críticas que le llegaron al bajista.
Tomás Dente salió al cruce de Gastón Sardelli
Al leer la postura de Sardelli, el periodista Tomás Dente eligió hacerle una crítica directa. “Sentime, Gastón Sardelli, usás guitarras yanquis, subís tus videos a plataformas yanquis, el nombre de tu grupo es ‘Airbag’ (nunca un: trío los choripanes), usás para bardear a EEUU una red hipercapitalista. Más empatía. Zurdo palermitano”, escribió sin filtros.