El cerebro se reinicia en cuatro edades clave: el sorprendente descubrimiento de la ciencia

Las imágenes coloreadas del tensor de difusión revelan las vías de la materia blanca del cerebro, que transportan señales entre regiones. Al rastrear el movimiento del agua a lo largo de estas fibras, los científicos pueden mapear cómo el cableado cerebral se fortalece, se transforma y se deteriora a lo largo de la vida. Instituto de Neuroimagen e Informática Mark y Mary Stevens/Biblioteca de Fotografía Científica/National Geographic