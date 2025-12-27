Cómo entrenar el cerebro: los cinco ejercicios que mejoran la memoria

Cuando se habla de envejecimiento saludable, la atención suele centrarse en el cuidado del cuerpo: la resistencia física, la fuerza muscular o la movilidad. Sin embargo, el cerebro también necesita un entrenamiento regular para conservar su agilidad, velocidad de respuesta y capacidad de adaptación. Lejos de mantenerse activo de manera automática, este órgano requiere estímulos constantes que fortalezcan sus conexiones y favorezcan su funcionamiento a largo plazo.
Al igual que sucede con los músculos, determinadas actividades funcionan como verdaderas “pesas” para las neuronas. Estos ejercicios, tanto físicos como mentales, contribuyen a fortalecer las redes cerebrales y a construir una reserva cognitiva que puede resultar clave frente al deterioro asociado al paso del tiempo.
Ejercicios que fortalecen la salud cerebral
1. Ejercicio aeróbico
Actividades como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta generan un impacto directo en el cerebro. La práctica aeróbica regular mejora el riego sanguíneo cerebral, incrementando el aporte de oxígeno y nutrientes. Diversas investigaciones señalan que realizar este tipo de ejercicio durante 30 minutos, al menos cinco veces por semana, se asocia con mejoras en la atención, la memoria de trabajo y la velocidad para procesar información.
2. Entrenamiento de fuerza
Más allá de sus beneficios visibles en el cuerpo, el trabajo de fuerza también influye de manera positiva en el rendimiento mental. Estudios recientes, entre ellos los publicados en JAMA Network Open, indicaron que entrenar fuerza dos veces por semana se relaciona con un mejor desempeño en funciones ejecutivas como la planificación, el autocontrol y la capacidad para realizar múltiples tareas simultáneamente.
El uso de pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal activa procesos químicos que reducen la inflamación cerebral y favorecen la salud de las sinapsis, según consignó La Nación.
3. Aprendizaje de una habilidad nueva
Incorporar una actividad compleja, como aprender un idioma, tocar un instrumento musical, realizar cerámica o adquirir nociones básicas de programación, obliga al cerebro a crear nuevas rutas neuronales.
Este tipo de desafíos estimula la neuroplasticidad y activa de forma simultánea áreas vinculadas con la memoria, la coordinación motora y el procesamiento sensorial. La práctica sostenida y la dificultad progresiva son claves para lograr beneficios cognitivos duraderos.
4. Meditación y atención plena
El entrenamiento mental orientado a mejorar la concentración y reducir la dispersión también tiene efectos comprobables. La meditación y las prácticas de mindfulness se asocian con cambios estructurales en la corteza prefrontal, una región clave en la toma de decisiones y la regulación de la atención.
Además, estas técnicas contribuyen a disminuir el cortisol, la hormona del estrés, cuyo exceso prolongado puede afectar zonas sensibles como el hipocampo. Entre 10 y 15 minutos diarios son suficientes para generar efectos positivos.
5. Juegos estratégicos y de razonamiento
No todos los pasatiempos mentales ofrecen los mismos beneficios. Aquellos juegos que exigen planificación, flexibilidad mental y toma de decisiones, como el ajedrez, resultan especialmente eficaces para mantener activo el cerebro.
La clave está en aumentar el nivel de dificultad con el tiempo y evitar la repetición automática, de modo que el cerebro se vea obligado a buscar nuevas soluciones y mantener activas sus conexiones neuronales.