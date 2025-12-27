Cómo entrenar el cerebro: los cinco ejercicios que mejoran la memoria

Cuando se habla de envejecimiento saludable, la atención suele centrarse en el cuidado del cuerpo: la resistencia física, la fuerza muscular o la movilidad. Sin embargo, el cerebro también necesita un entrenamiento regular para conservar su agilidad, velocidad de respuesta y capacidad de adaptación. Lejos de mantenerse activo de manera automática, este órgano requiere estímulos constantes que fortalezcan sus conexiones y favorezcan su funcionamiento a largo plazo.