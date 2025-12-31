Secciones
China desarrolló un modelo que predice el envejecimiento

En China anuncian un método que puede abrir la puerta a la medicina de precisión.

Hace 1 Hs

Un equipo de científicos chinos ha logrado un avance revolucionario en la lucha contra el paso del tiempo. Según informó el Diario de Ciencia de China, los investigadores desarrollaron un modelo capaz de predecir con precisión el envejecimiento de 13 órganos clave, incluyendo el cerebro, el corazón y los pulmones, abriendo la puerta a una medicina de precisión sin precedentes.

Hasta ahora, la ciencia se enfocaba en el envejecimiento general del cuerpo o en órganos aislados. Sin embargo, este nuevo estudio revela que cada órgano “envejece a su propio ritmo” y bajo sus propias reglas genéticas, lo que explica por qué algunas personas pueden tener un corazón joven pero un sistema renal desgastado.

El equipo dirigido por el profesor Yang Tielin realizó un exhaustivo análisis genómico que arrojó datos reveladores:

• Loci genéticos. Se identificaron 119 loci (ubicación) asociados al envejecimiento.

• Diferenciación. De ese total, solo 27 están vinculados al envejecimiento de múltiples órganos, lo que confirma que la regulación genética varía drásticamente según la parte del cuerpo.

• Genes de riesgo. Se aislaron 554 genes específicos que actúan como “marcadores de riesgo”, permitiendo entender los mecanismos moleculares que degradan cada órgano de forma individual.

El modelo no solo sirve para “adivinar” la edad biológica, sino que tiene aplicaciones clínicas inmediatas:

• Detección temprana: identifica grupos de alto riesgo de sufrir enfermedades crónicas antes de que el daño sea irreversible.

• Causalidad: aclara cómo el envejecimiento de un órgano específico desencadena patologías crónicas.

• Factores externos: el estudio aportó evidencia científica sobre el impacto real y diferencial del tabaquismo, demostrando cómo acelera el envejecimiento en órganos específicos más allá de los pulmones.

El futuro de la longevidad

Publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, este avance sienta las bases para futuras estrategias antienvejecimiento personalizadas.

Al conocer exactamente qué vía molecular está fallando en un órgano determinado, los médicos podrían, en un futuro cercano, prescribir tratamientos diseñados específicamente para “rejuvenecer” o proteger ese tejido antes de que se convierta en una falla sistémica, señala el artículo publicado por el Diario de Ciencia del gigante asiático.

