China desarrolló un modelo que predice el envejecimiento

Un equipo de científicos chinos ha logrado un avance revolucionario en la lucha contra el paso del tiempo. Según informó el Diario de Ciencia de China, los investigadores desarrollaron un modelo capaz de predecir con precisión el envejecimiento de 13 órganos clave, incluyendo el cerebro, el corazón y los pulmones, abriendo la puerta a una medicina de precisión sin precedentes.