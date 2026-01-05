Qué estudiar y dónde: los buscadores para no perderse al elegir carrera

Elegir una carrera puede ser abrumador. Hay cientos de opciones, distintas modalidades y universidades en todo el país. Para no depender solo del boca en boca o de búsquedas interminables en Google, existen plataformas online que ordenan la información y facilitan la decisión.
Algunas son oficiales, otras privadas o propias de universidades, pero todas permiten buscar, comparar y conocer en detalle qué se puede estudiar hoy en Argentina, desde pregrado hasta posgrado.
Las páginas clave para buscar carreras
1. Guía de Carreras Universitarias (SIU): reúne información actualizada de todas las carreras de pregrado, grado y posgrado del país. Permite filtrar por carrera, modalidad, área de conocimiento y universidad. El enlace para ingresar es: guiadecarreras.siu.edu.ar/
2. Busco Universidad: plataforma que permite buscar y comparar miles de ofertas educativas en Argentina. Organiza las carreras por áreas como Tecnología, Comunicación, Derecho, Arte, Turismo y Ciencias Económicas. Está disponible en: buscouniversidad.com.ar/
3. Buscador de carreras acreditadas (CONEAU): permite consultar qué carreras de grado cuentan con acreditación oficial y acceder a las resoluciones correspondientes. El buscador se encuentra en: coneau.gob.ar/coneau/buscador-de-carreras-acreditadas/
4. Universidad Tecnológica Nacional (UTN): universidad pública especializada en ingeniería y tecnología. Ofrece ingenierías, tecnicaturas universitarias y posgrados, con más de 30 sedes distribuidas en todo el país. Se puede acceder a su oferta académica en: utn.edu.ar/es/
5. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM): ofrece un buscador interno para explorar su oferta académica por carrera, nivel, modalidad y unidad académica, además de información sobre becas y programas especiales. Se accede desde: unsam.edu.ar/oferta/carreras/
6. Universidad Nacional de Quilmes (UNQ): cuenta con un buscador de carreras que permite filtrar por título, modalidad, nivel y departamento académico. La información está disponible en: unq.edu.ar/carreras/
7. Universidad Siglo 21: presenta su oferta de carreras y programas con datos sobre inscripciones y modalidades presenciales y a distancia. Puede consultarse en: 21.edu.ar/carreras-y-programas
Elegir qué estudiar no es una decisión inmediata ni definitiva, pero informarse bien es el primer paso. Explorar estas páginas ayuda a ampliar el panorama, comparar alternativas y acercarse un poco más a una elección consciente, realista y alineada con cada proyecto de vida.