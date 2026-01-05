Secciones
Qué estudiar y dónde: los buscadores para no perderse al elegir carrera

Entre dudas, universidades y tantas opciones, decidir qué estudiar puede ser un laberinto. Estas páginas ordenan la información en Argentina.

DEL SECUNDARIO A LA UNIVERSIDAD. Estos son los sitios clave para elegir carrera. / FREEPIK DEL SECUNDARIO A LA UNIVERSIDAD. Estos son los sitios clave para elegir carrera. / FREEPIK
Hace 2 Hs

Elegir una carrera puede ser abrumador. Hay cientos de opciones, distintas modalidades y universidades en todo el país. Para no depender solo del boca en boca o de búsquedas interminables en Google, existen plataformas online que ordenan la información y facilitan la decisión.

Algunas son oficiales, otras privadas o propias de universidades, pero todas permiten buscar, comparar y conocer en detalle qué se puede estudiar hoy en Argentina, desde pregrado hasta posgrado.

Las páginas clave para buscar carreras

1. Guía de Carreras Universitarias (SIU): reúne información actualizada de todas las carreras de pregrado, grado y posgrado del país. Permite filtrar por carrera, modalidad, área de conocimiento y universidad. El enlace para ingresar es: guiadecarreras.siu.edu.ar/

SIU. La Guía de Carreras Universitarias reúne toda la oferta de pregrado, grado y posgrado del país en un solo buscador. / CAPTURA DE PANTALLA SIU. La Guía de Carreras Universitarias reúne toda la oferta de pregrado, grado y posgrado del país en un solo buscador. / CAPTURA DE PANTALLA

2. Busco Universidad: plataforma que permite buscar y comparar miles de ofertas educativas en Argentina. Organiza las carreras por áreas como Tecnología, Comunicación, Derecho, Arte, Turismo y Ciencias Económicas. Está disponible en: buscouniversidad.com.ar/

3. Buscador de carreras acreditadas (CONEAU): permite consultar qué carreras de grado cuentan con acreditación oficial y acceder a las resoluciones correspondientes. El buscador se encuentra en: coneau.gob.ar/coneau/buscador-de-carreras-acreditadas/

CONEAU. El buscador permite verificar qué carreras cuentan con acreditación oficial antes de elegir dónde estudiar. / CAPTURA DE PANTALLA CONEAU. El buscador permite verificar qué carreras cuentan con acreditación oficial antes de elegir dónde estudiar. / CAPTURA DE PANTALLA

4. Universidad Tecnológica Nacional (UTN): universidad pública especializada en ingeniería y tecnología. Ofrece ingenierías, tecnicaturas universitarias y posgrados, con más de 30 sedes distribuidas en todo el país. Se puede acceder a su oferta académica en: utn.edu.ar/es/

5. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM): ofrece un buscador interno para explorar su oferta académica por carrera, nivel, modalidad y unidad académica, además de información sobre becas y programas especiales. Se accede desde: unsam.edu.ar/oferta/carreras/

UNSAM. La universidad cuenta con un buscador online que permite explorar su oferta académica por carrera, nivel y modalidad. / CAPTURA DE PANTALLA UNSAM. La universidad cuenta con un buscador online que permite explorar su oferta académica por carrera, nivel y modalidad. / CAPTURA DE PANTALLA

6. Universidad Nacional de Quilmes (UNQ): cuenta con un buscador de carreras que permite filtrar por título, modalidad, nivel y departamento académico. La información está disponible en: unq.edu.ar/carreras/

7. Universidad Siglo 21: presenta su oferta de carreras y programas con datos sobre inscripciones y modalidades presenciales y a distancia. Puede consultarse en: 21.edu.ar/carreras-y-programas

Elegir qué estudiar no es una decisión inmediata ni definitiva, pero informarse bien es el primer paso. Explorar estas páginas ayuda a ampliar el panorama, comparar alternativas y acercarse un poco más a una elección consciente, realista y alineada con cada proyecto de vida.

