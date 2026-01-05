Dónde queda el estudio de Luzu TV en Pinamar

A tono con el verano, la playa y el mar serán el telón de fondo de Luzu TV durante todo el mes. Los fanáticos podrán seguir la transmisión desde la calidez de la arena en las inmediaciones del set. El espacio del canal digital este año está ubicado en Playa Boutique, Club de Mar, en la intersección de Avenida del Mar y Guerrero.