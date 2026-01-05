Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Dónde queda el estudio de Luzu TV en Pinamar

El canal de Nicolás Occhiato dio inicio a su programación estival desde Playa Boutique con una grilla renovada, shows en vivo y el contacto directo con sus seguidores.

Los conductores de Nadie dice nada, de Luzu TV, se alternarán a lo largo de la semana. Los conductores de Nadie dice nada, de Luzu TV, se alternarán a lo largo de la semana. Foto: Luzu TV
Hace 2 Hs

Esta mañana Luzu TV estrenó su temporada de verano en Pinamar. Tal como se hace desde hace años, el canal de streaming de Nicolás Occhiato trasladó gran parte de sus programas a la playa para iniciar el año. Como plus, los seguidores del stream podrán visitar el stand en la playa durante todo el día.

Martín Fierro del Streaming: oro para el Conicet y empate para Olga y Luzu TV

Martín Fierro del Streaming: oro para el Conicet y empate para Olga y Luzu TV

El estudio este año se encuentra en un emblemático parador de Pinamar, uno de los más concurridos de la zona. Además, está cerca del muelle y alrededor hay locales gastronómicos y paradores. La ubicación combina paisaje y movimiento turístico, un espíritu ideal para la distensión del verano.

Dónde estará el estudio de Luzu TV en Pinamar

La transmisión de Luzu inició esta mañana y saldrá en vivo desde la playa hasta el 30 de enero. Los programas empezarán a las 8 de lunes a viernes y el encargado de la apertura será “FM Luzu”. De 8 a 10 se transmitirá “Antes que nadie” y de 10 a 12.30 “Nadie dice nada”, el programa estrella del canal.

La tarde será abierta por “Patria y familia” a las 12.30 hasta las 14.30. “Se fue larga” hará su emisión desde las 14.30 hasta las 16.30 y luego habrá un intermedio hasta las 19, momento en que iniciará nuevamente “FM Luzu” hasta las 20.

A tono con el verano, la playa y el mar serán el telón de fondo de Luzu TV durante todo el mes. Los fanáticos podrán seguir la transmisión desde la calidez de la arena en las inmediaciones del set. El espacio del canal digital este año está ubicado en Playa Boutique, Club de Mar, en la intersección de Avenida del Mar y Guerrero.

En la apertura, además, Ángela Torres dará un show gratuito para los visitantes. “El lunes arrancamos con show gratis para todos en la playa de la petisa más grande de Argentina”, escribió Occhiato en sus redes sociales para anunciarlo.

Temas Nicolás Occhiato
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
4

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño
5

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
6

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Más Noticias
Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: siete provincias en riesgo

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: siete provincias en riesgo

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios