Dónde queda el estudio de Luzu TV en Pinamar

Esta mañana Luzu TV estrenó su temporada de verano en Pinamar. Tal como se hace desde hace años, el canal de streaming de Nicolás Occhiato trasladó gran parte de sus programas a la playa para iniciar el año. Como plus, los seguidores del stream podrán visitar el stand en la playa durante todo el día.
El estudio este año se encuentra en un emblemático parador de Pinamar, uno de los más concurridos de la zona. Además, está cerca del muelle y alrededor hay locales gastronómicos y paradores. La ubicación combina paisaje y movimiento turístico, un espíritu ideal para la distensión del verano.
Dónde estará el estudio de Luzu TV en Pinamar
La transmisión de Luzu inició esta mañana y saldrá en vivo desde la playa hasta el 30 de enero. Los programas empezarán a las 8 de lunes a viernes y el encargado de la apertura será “FM Luzu”. De 8 a 10 se transmitirá “Antes que nadie” y de 10 a 12.30 “Nadie dice nada”, el programa estrella del canal.
La tarde será abierta por “Patria y familia” a las 12.30 hasta las 14.30. “Se fue larga” hará su emisión desde las 14.30 hasta las 16.30 y luego habrá un intermedio hasta las 19, momento en que iniciará nuevamente “FM Luzu” hasta las 20.
A tono con el verano, la playa y el mar serán el telón de fondo de Luzu TV durante todo el mes. Los fanáticos podrán seguir la transmisión desde la calidez de la arena en las inmediaciones del set. El espacio del canal digital este año está ubicado en Playa Boutique, Club de Mar, en la intersección de Avenida del Mar y Guerrero.
En la apertura, además, Ángela Torres dará un show gratuito para los visitantes. “El lunes arrancamos con show gratis para todos en la playa de la petisa más grande de Argentina”, escribió Occhiato en sus redes sociales para anunciarlo.