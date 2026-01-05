"Ya no tenemos opción": un país está planeando trasladar su capital ante la amenaza de una catástrofe

La crisis ecológica y una profunda y cada vez más agravada escasez de agua, fundamentaron la decisión del presidente que llevaría a los casi 10 millones de personas que viven en la capital y sufren las consecuencias de décadas de disminución del suministro de agua al otro lado del país. La escasez de agua provocada por los cambios ambientales, la agricultura industrial y el crecimiento demográfico insostenible son la base de un cambio radical en el rumbo de Irán.