Cerca de la Argentina: el increíble desierto con lagunas que parece de otro planeta

Al organizar el itinerario, es fundamental considerar la estacionalidad para no encontrar las lagunas secas. La mejor época para viajar, según el medio, es entre mayo y agosto, justo después de la temporada de lluvias, cuando los valles entre las dunas alcanzan su máximo nivel de agua. Se recomienda dedicar al menos tres o cuatro días completos en la zona para poder visitar tanto los circuitos clásicos de Lagoa Azul y Lagoa Bonita, como los rincones más agrestes de Atins, garantizando así una experiencia completa en uno de los destinos más instagrameables del continente.