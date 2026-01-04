Mapa de los enchufes en el mundo: ¿qué adaptador tenés que llevar a Brasil y otros destinos?

Los ingenieros decidieron universalizar el sistema de enchufes a fines de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor parte de su infraestructura ya estaba creada y en todo ese tiempo no habían hecho ningún tipo de control: "Por intereses comerciales, la mayoría de las empresas se concentraron en servir a sus mercados nacionales, lo que derivó en la existencia de tantos tipos de enchufe", explicó Pablo Mayor de Bergia, de la Asociación Española de Normalización (UNE).