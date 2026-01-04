Mapa de los enchufes en el mundo: ¿qué adaptador tenés que llevar a Brasil y otros destinos?

Cada cosa fue calculada con precisión: los documentos, papeles y permisos para migraciones. Al llegar a destino pareciera que las previsiones fueron acertadas y ya podemos disfrutar del lugar que escogimos de vacaciones. Pero un dolor de cabeza inesperado se suma cuando queremos cargar el celular o conectar algún aparato: los enchufes no coinciden.
Antes de que tengas que correr a comprar un adaptador, que muchas veces no son sencillos de conseguir, será mejor tener en cuenta que en el mundo existen diversos tipos de conexiones, como idiomas o culturas distintas. Hubo intentos históricos de unificar los tomacorrientes del planeta, pero todo quedó en una iniciativa frustrada.
Intentos frustrados de estandarización
En todo el mundo existen 14 enchufes, lo que genera un problema cada vez que se planea un viaje. Pocas veces se tiene en cuenta este asunto antes de arrancar el auto o subirse al avión, y recién en el momento de la conexión es cuando lo advierten.
Los ingenieros decidieron universalizar el sistema de enchufes a fines de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor parte de su infraestructura ya estaba creada y en todo ese tiempo no habían hecho ningún tipo de control: "Por intereses comerciales, la mayoría de las empresas se concentraron en servir a sus mercados nacionales, lo que derivó en la existencia de tantos tipos de enchufe", explicó Pablo Mayor de Bergia, de la Asociación Española de Normalización (UNE).
Es preciso especificar qué es un enchufe. Se trata de un dispositivo conformado por una clavija (macho), que es la parte móvil del dispositivo, con una base aislante y espigas o pines metálicos que se insertan en el tomacorriente (hembra), que es la base fija en la pared o máquina, con orificios donde encajan las clavijas para recibir la electricidad.
Los 14 tipos de enchufes del mundo: ¿dónde se encuentran?
En el mundo existen alrededor de 14 tipos de enchufes dependiendo de la geografía; estos son los siguientes:
Enchufe tipo A: Es el más común y se caracteriza por tener dos clavijas planas de forma paralela con un agujero pequeño en cada una, siendo el modelo de muchos países excepto en Japón, en donde una de las patas es más ancha que la otra.
Enchufe tipo B: Posee dos clavijas planas ubicadas en paralelo al igual que el anterior, con la diferencia de que una es un poco más ancha que la otra. De igual forma posee un pequeño agujero y, además, tiene una tercera clavija de forma redonda más larga que las otras, ubicada en el medio.
Enchufe tipo C: Posee dos patas redondas de forma paralela y se usan en gran parte del continente europeo. A su vez existe un modelo que posee una de las dos patas de forma plana. Estos se conocen bajo el nombre de europlug.
Enchufe tipo D: Tiene tres clavijas redondas grandes que juntas forman un triángulo. Una de las patas es más larga, ya que es la que funciona como toma de tierra. Se usa en la India, Sri Lanka, Namibia y Nepal.
Enchufe tipo E: Conformado por dos clavijas de forma redonda que se encuentran en paralelo con un agujero sobre cada una para la toma de tierra. Se pueden encontrar en Francia, Bélgica, Eslovaquia y Marruecos.
Enchufe tipo F: Es parecido al anterior con la diferencia de que las clavijas suman dos enganches a tierra, uno ubicado en la parte inferior y otro en la superior.
Enchufe tipo G: Posee tres clavijas de forma rectangular, las cuales forman una T. Contienen un fusible incorporado.
Enchufe tipo H: Posee tres clavijas de forma redonda que juntas forman un triángulo. Una de las clavijas hace la toma de tierra. Solo se usa en Israel.
Enchufe tipo I: Tiene dos clavijas planas en forma de V invertida y otra más ubicada en la parte inferior para la toma de tierra. Este es el tipo que se utiliza en Argentina.
Enchufe tipo J: Poseen dos clavijas redondas y otra más arriba de ellas formando un triángulo alargado. Esta última hace la toma de tierra.
Enchufe tipo K: Consta de dos patas redondas y otra que se utiliza como toma de tierra. Esta se encuentra por debajo y forma un triángulo.
Enchufe tipo L: Es plano y posee tres clavijas de forma redonda ubicadas en paralelo; la del medio es la toma de tierra. Se usa en Italia, Chile y Uruguay.
Enchufe tipo M: Cuenta con tres clavijas de forma larga y redonda formando un triángulo. Una de las patas funciona como toma de tierra y es más larga y gruesa que las otras.
Enchufe tipo N: Cuenta con dos clavijas de forma redonda las cuales se encuentran separadas la una de la otra. En el medio poseen otra clavija para la toma de tierra. Es el que se usa en Brasil.