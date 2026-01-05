Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

El joven, que representa a Alemania pero habla español con naturalidad en casa, entrena en el centro de alto rendimiento de Hannover junto a su hermano mayor. Su madre, Silvia, es médica traumatóloga y, junto a su esposo, insiste en que los estudios sigan siendo prioridad. Aun así, su talento no deja de crecer y ya es considerado una de las apariciones más prometedoras del tenis juvenil europeo, con referencias de juego que algunos comparan con estrellas como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz por su agresividad y lectura táctica.