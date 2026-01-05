Secciones
Julia Roberts reveló su insólito sándwich de la infancia: cuatro ingredientes y mucha polémica

Julia Roberts sorprendió al revelar cuál era su sándwich favorito de la infancia: una combinación simple de cuatro ingredientes que mezcla lo dulce y lo salado y que no tardó en generar sorpresa y debate entre el público.

Hace 1 Hs

La comida tiene una capacidad única para unir a las personas, pero también para generar debates interminables. Así como hay quienes defienden el ananá en la pizza o discuten si en Navidad debe servirse pavo o jamón, existen combinaciones culinarias que despiertan pasiones encontradas. Las preferencias gastronómicas de las celebridades no son la excepción, y Julia Roberts acaba de sumarse a la lista de elecciones polémicas.

Durante su participación en el segmento The Colbert Questionert, del programa The Late Show with Stephen Colbert, la actriz ganadora del Oscar sorprendió al revelar cuál era su sándwich favorito de la infancia, una receta tan simple como controversial que no tardó en dividir opiniones.

El sándwich favorito de Julia Roberts

“El mejor sándwich de mi juventud, y todos lo van a odiar”, adelantó Julia Roberts antes de detallar su elección. La combinación incluye mantequilla de maní, mermelada y papas fritas sabor crema y cebolla, aplastadas dentro del sándwich. Todo servido en pan integral, el cuarto ingrediente que completa la receta.

Si bien el clásico peanut butter and jelly (PB&J) es una preparación tradicional en Estados Unidos, lo que llamó la atención fue el agregado salado y crujiente. La reacción fue inmediata: “Esta sala está completamente dividida”, comentó la actriz entre risas al ver las caras del público.

Una combinación polémica, pero con antecedentes

Aunque pueda sonar extraña, la idea de sumar papas fritas a un sándwich no es nueva. Desde el tradicional crisp sandwich británico hasta versiones popularizadas por artistas como Snoop Dogg, la mezcla de dulce y salado tiene una larga historia. Incluso Channing Tatum confesó en su momento que solía comer PB&J con Cheetos, una combinación que sorprendió, pero que muchos terminaron defendiendo.

En el caso de Julia Roberts, el uso de pan integral tiene una explicación práctica: según contó, el pan blanco se le quedaba atrapado entre los dientes. Aunque la protagonista de Pretty Woman aclaró que hoy ya no es su sándwich favorito, esta receta de la infancia reúne todos los ingredientes para convertirse en un clásico inesperado.

