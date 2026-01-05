Julia Roberts reveló su insólito sándwich de la infancia: cuatro ingredientes y mucha polémica

La comida tiene una capacidad única para unir a las personas, pero también para generar debates interminables. Así como hay quienes defienden el ananá en la pizza o discuten si en Navidad debe servirse pavo o jamón, existen combinaciones culinarias que despiertan pasiones encontradas. Las preferencias gastronómicas de las celebridades no son la excepción, y Julia Roberts acaba de sumarse a la lista de elecciones polémicas.