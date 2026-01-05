Cartas de lectores: bibliotecas Sarmiento y Alberdi

Tucumán ha sido y es una provincia con gran actividad cultural, en especial vinculada a los libros. Durante 2025 se realizaron festivales y ferias, se abrieron nuevas librerías, se construyeron talleres de escritura. Pero llama la atención que, en una provincia con una larga trayectoria en cultura un enorme silencio cubre los dos espacios más importantes de libros, donde no sólo se alberga la novedad sino la tradición: la Biblioteca Sarmiento y la Biblioteca Alberdi. Nadie parece dispuesto a invertir en revivirlas, se prefiere cubrir con oscuro manto toda protesta que se esboza en los diarios. Estamos dejando perder los tesoros de una provincia que se jacta de sus próceres y escritores, pero no se toma el trabajo de subvencionar estos archivos de sus obras. Se crean parques, espacios culturales, pero las puertas de la calle Congreso y 9 de Julio siguen cerradas. En un momento en que la cultura del libro y del papel están amenazadas no se hace nada por preservarla. El vacío prima sobre los discursos y olvidamos las riquezas contenidas en estas dos bibliotecas. Es una actitud de desprecio hacia la memoria cultural, en un momento en que las redes amenazan con atraparnos. Hay que destacar el valor de algunos lugares que, contra viento y marea, preservan otras comunidades.