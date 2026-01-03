“Achilata for export” antepone humor fresco a los calores del verano

- Me parecen discusiones absurdas, que solo ponen palos en la rueda a personas que buscan ganarse la vida honestamente vendiendo achilata. Tanta reglamentación lo único que logra es dificultar un trabajo que no molesta a nadie y que, además, todo el mundo agradece, sobre todo en verano. Inclusive, la ordenanza propone que los vendedores sean monotributistas. Es decir, ya tienen poca ganancia y encima se les quiere quitar más dinero en impuestos. ¿Qué diferencia económica real le hace al Estado lo que pueda recaudar un simple vendedor ambulante? La venta de achilata existe desde hace décadas, sin problemas ni conflictos. ¿Para qué complicarle la vida a gente humilde? Que se declare de interés turístico municipal: genial. Que se realicen controles bromatológicos: es lo que corresponde. ¿Que tributen? Es un despropósito. No mueve la aguja de la economía. Como tantas veces, la política enfrascada en discusiones vanas que no transforman la vida del ciudadano.