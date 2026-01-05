El verano de la revancha: la Costa Atlántica vuelve a ser el destino número uno de los argentinos

La temporada de verano 2026 comenzó con un fuerte movimiento turístico en los principales destinos del país y con señales alentadoras para la Costa Atlántica, que volvió a posicionarse como la opción más elegida por los viajeros argentinos. Mar del Plata abrió el año con un 63% de ocupación hotelera y una importante afluencia de visitantes durante las fiestas, a lo que se sumó el crecimiento sostenido del alojamiento extra hotelero y una agenda intensa de actividades culturales, deportivas y recreativas orientadas a distintos públicos.
Desde el área de turismo municipal se destacó que la ciudad consolida un perfil de destino activo durante todo el año y que se profundizó el cambio en los hábitos de viaje, con estadías más cortas y recambios semanales.
Las expectativas para las próximas semanas son positivas, impulsadas por una oferta amplia que incluye recitales, espectáculos para todas las edades, eventos deportivos y una nocturnidad cuidada que volvió a atraer al público joven. En ese marco, los balnearios ocupan un rol central en la experiencia del visitante.
Representantes del sector privado señalaron que el buen clima favoreció el inicio de la temporada y que estos espacios funcionan como verdaderos clubes de playa, con servicios integrales que permiten pasar toda la jornada en la costa.
Los destinos más elegidos
A nivel nacional, los organismos turísticos coincidieron en que el turismo interno mantiene un alto nivel de actividad, con reservas cercanas al 70% en los principales destinos y una clara tendencia a las estadías de media duración. Córdoba registra niveles elevados de ocupación, con picos previstos para enero, mientras que Mendoza proyecta cifras superiores al 90% en localidades con eventos tradicionales. Misiones espera un crecimiento significativo respecto de la temporada anterior y la Patagonia combina una leve retracción del turismo interno con un marcado aumento de visitantes extranjeros.
En la Costa Atlántica, un relevamiento del mercado inmobiliario ubicó a siete localidades bonaerenses entre las más buscadas para el verano. Mar del Plata proyecta un repunte tras un 2025 con cifras históricamente bajas y otros destinos como Cariló, Mar de las Pampas, Ostende y Las Gaviotas ya muestran niveles de ocupación muy elevados, lo que refuerza el optimismo para el desarrollo de la temporada.