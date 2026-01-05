Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

El verano de la revancha: la Costa Atlántica vuelve a ser el destino número uno de los argentinos

Reservas sostenidas y amplia oferta. Notables números en Mendoza y en Córdoba

RENOVACIÓN. Ahora Mar del Plata exhibe una rambla impecable. RENOVACIÓN. Ahora Mar del Plata exhibe una rambla impecable.
Hace 1 Hs

La temporada de verano 2026 comenzó con un fuerte movimiento turístico en los principales destinos del país y con señales alentadoras para la Costa Atlántica, que volvió a posicionarse como la opción más elegida por los viajeros argentinos. Mar del Plata abrió el año con un 63% de ocupación hotelera y una importante afluencia de visitantes durante las fiestas, a lo que se sumó el crecimiento sostenido del alojamiento extra hotelero y una agenda intensa de actividades culturales, deportivas y recreativas orientadas a distintos públicos. 

Desde el área de turismo municipal se destacó que la ciudad consolida un perfil de destino activo durante todo el año y que se profundizó el cambio en los hábitos de viaje, con estadías más cortas y recambios semanales.

Las expectativas para las próximas semanas son positivas, impulsadas por una oferta amplia que incluye recitales, espectáculos para todas las edades, eventos deportivos y una nocturnidad cuidada que volvió a atraer al público joven. En ese marco, los balnearios ocupan un rol central en la experiencia del visitante. 

Representantes del sector privado señalaron que el buen clima favoreció el inicio de la temporada y que estos espacios funcionan como verdaderos clubes de playa, con servicios integrales que permiten pasar toda la jornada en la costa.

Los destinos más elegidos

A nivel nacional, los organismos turísticos coincidieron en que el turismo interno mantiene un alto nivel de actividad, con reservas cercanas al 70% en los principales destinos y una clara tendencia a las estadías de media duración. Córdoba registra niveles elevados de ocupación, con picos previstos para enero, mientras que Mendoza proyecta cifras superiores al 90% en localidades con eventos tradicionales. Misiones espera un crecimiento significativo respecto de la temporada anterior y la Patagonia combina una leve retracción del turismo interno con un marcado aumento de visitantes extranjeros.

En la Costa Atlántica, un relevamiento del mercado inmobiliario ubicó a siete localidades bonaerenses entre las más buscadas para el verano. Mar del Plata proyecta un repunte tras un 2025 con cifras históricamente bajas y otros destinos como Cariló, Mar de las Pampas, Ostende y Las Gaviotas ya muestran niveles de ocupación muy elevados, lo que refuerza el optimismo para el desarrollo de la temporada.

Temas Mar del PlataVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones 2026: cuánto cuesta viajar por el país y qué diferencia hay con las escapadas al exterior

Vacaciones 2026: cuánto cuesta viajar por el país y qué diferencia hay con las escapadas al exterior

Lo más popular
Cuál es el fruto seco que te hará dormir toda la noche, según especialistas
1

Cuál es el fruto seco que te hará dormir toda la noche, según especialistas

Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero
2

Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

Cuál es la zapatilla eléctrica que evitar incendios y qué artefactos nunca conectar
3

Cuál es la zapatilla eléctrica que evitar incendios y qué artefactos nunca conectar

Así podés evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp
4

Así podés evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp

Qué fruta agregarle al mate para combatir el cansancio y tener energía todo el día
5

Qué fruta agregarle al mate para combatir el cansancio y tener energía todo el día

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia
6

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Más Noticias
Cortinas del baño: el sencillo truco con vinagre que elimina bacterias y sarro

Cortinas del baño: el sencillo truco con vinagre que elimina bacterias y sarro

Cuál es la zapatilla eléctrica que evitar incendios y qué artefactos nunca conectar

Cuál es la zapatilla eléctrica que evitar incendios y qué artefactos nunca conectar

Así podés evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp

Así podés evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp

Cuál es el fruto seco que te hará dormir toda la noche, según especialistas

Cuál es el fruto seco que te hará dormir toda la noche, según especialistas

Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Truco casero: cómo usar bicarbonato de sodio y banana para pulir superficies en casa

Truco casero: cómo usar bicarbonato de sodio y banana para pulir superficies en casa

Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

Comentarios