El verano de la revancha: la Costa Atlántica vuelve a ser el destino número uno de los argentinos

La temporada de verano 2026 comenzó con un fuerte movimiento turístico en los principales destinos del país y con señales alentadoras para la Costa Atlántica, que volvió a posicionarse como la opción más elegida por los viajeros argentinos. Mar del Plata abrió el año con un 63% de ocupación hotelera y una importante afluencia de visitantes durante las fiestas, a lo que se sumó el crecimiento sostenido del alojamiento extra hotelero y una agenda intensa de actividades culturales, deportivas y recreativas orientadas a distintos públicos.