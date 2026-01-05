La diversión y la seguridad deben ir de la mano

Pero no basta con el uso adecuado de los servicios; las medidas preventivas referidas al comportamiento de los visitantes también resultan fundamentales. El consumo de alcohol, la imprudencia en el manejo de embarcaciones, de autos o de motos -entre otros vehículos- o la falta de supervisión de los niños son factores de riesgo que deben ser evitados. La diversión no tiene que ver solo con la adrenalina o con el placer momentáneo, sino, sobre todo, con poder regresar a casa sano y salvo.