Atlético Tucumán acelera en el mercado de pases: Abbondándolo confirmó que este lunes llegan un volante y un delantero

Atlético Tucumán sigue activo en el mercado y aseguró dos incorporaciones más para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Según le confirmó a LA GACETA Miguel Abbondándolo, titular de la secretaría técnica “decana”, el club cerró las llegadas del delantero Manuel Brondo y del volante Ezequiel Ham.
Brondo arribará a préstamo desde Argentinos, mientras que Ham se sumará en condición de libre tras su último paso por Atlético Goianiense. Ambos futbolistas llegarán este lunes a Tucumán para completar la revisión médica y firmar contratos por un año.
Más variantes para Hugo Colace
Con estas incorporaciones, el cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace amplía variantes en dos zonas clave: ataque y mediocampo. Brondo aportará movilidad y presencia ofensiva, mientras que Ham sumará experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha.
Los dos refuerzos se agregan a una lista que ya incluía a Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Martín Benítez y Gabriel Compagnucci, quienes llegaron en este mismo mercado de pases.
En 25 de Mayo y Chile, la idea es terminar de conformar un plantel competitivo, con alternativas por línea y un mix de juventud y recorrido, mientras el equipo avanza con la pretemporada. La dirigencia, en tanto, mantiene abiertas las gestiones ante eventuales oportunidades que puedan aparecer antes del cierre del libro de pases.