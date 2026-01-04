Secciones
Atlético Tucumán acelera en el mercado de pases: Abbondándolo confirmó que este lunes llegan un volante y un delantero

Hugo Colace sonríe porque hasta el momento ya incorporó seis futbolistas. La CD quiere cerrar el plantel cuanto antes.

Atlético Tucumán acelera en el mercado de pases: Abbondándolo confirmó que este lunes llegan un volante y un delantero
Hace 11 Min

Atlético Tucumán sigue activo en el mercado y aseguró dos incorporaciones más para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Según le confirmó a LA GACETA Miguel Abbondándolo, titular de la secretaría técnica “decana”, el club cerró las llegadas del delantero Manuel Brondo y del volante Ezequiel Ham.

Brondo arribará a préstamo desde Argentinos, mientras que Ham se sumará en condición de libre tras su último paso por Atlético Goianiense. Ambos futbolistas llegarán este lunes a Tucumán para completar la revisión médica y firmar contratos por un año.

Más variantes para Hugo Colace

Con estas incorporaciones, el cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace amplía variantes en dos zonas clave: ataque y mediocampo. Brondo aportará movilidad y presencia ofensiva, mientras que Ham sumará experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha.

Los dos refuerzos se agregan a una lista que ya incluía a Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Martín Benítez y Gabriel Compagnucci, quienes llegaron en este mismo mercado de pases.

En 25 de Mayo y Chile, la idea es terminar de conformar un plantel competitivo, con alternativas por línea y un mix de juventud y recorrido, mientras el equipo avanza con la pretemporada. La dirigencia, en tanto, mantiene abiertas las gestiones ante eventuales oportunidades que puedan aparecer antes del cierre del libro de pases.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánBrasil Asociación Atlética Argentinos JuniorsMartín BenítezLeonel Di PlácidoLiga Profesional de FútbolEzequiel Ham
