Ezequiel Parnisari, a horas de firmar: ¿qué falta para que se convierta en refuerzo de San Martín?

Mientras el mercado de pases sigue generando llamados y reuniones diarias, San Martín acelera para cerrar puestos clave. En la defensa, el nombre señalado es Ezequiel Parnisari, quien quedó a un paso de transformarse en nuevo jugador del club.
El experimentado central se realizará mañana la revisión médica y, si todo avanza según lo previsto, firmará su contrato en las próximas horas. De esta manera, el “Vikingo” -con pasos por Olimpo, Aldosivi, Instituto, Agropecuario y San Miguel- llegaría para aportar jerarquía, liderazgo y fortaleza aérea.
La planificación deportiva también ya contempla su integración inmediata. La idea es que, una vez sellado el vínculo, Parnisari se sume a los entrenamientos de este martes, poniéndose rápidamente bajo las órdenes de Andrés Yllana.
Presentación inminente
Si los tiempos administrativos acompañan, su presentación oficial podría producirse en cuestión de horas, convirtiéndose así en uno de los nombres fuertes del mercado. San Martín suma experiencia para una zona clave del campo.