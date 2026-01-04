San Martín, a un paso de cerrar a un volante central con experiencia reciente en Primera

El mercado de pases en San Martín atraviesa horas intensas. Con la pretemporada en marcha y la obligación de cerrar puestos clave para el nuevo ciclo, los teléfonos no paran de sonar en Bolívar y Pellegrini. En ese escenario, una de las negociaciones que más avanzó en las últimas horas es la de Cristian “Kily” Vega, volante central de 32 años que viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero.