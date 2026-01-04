San Martín, a un paso de cerrar a un volante central con experiencia reciente en Primera

El mercado de pases en San Martín atraviesa horas intensas. Con la pretemporada en marcha y la obligación de cerrar puestos clave para el nuevo ciclo, los teléfonos no paran de sonar en Bolívar y Pellegrini. En ese escenario, una de las negociaciones que más avanzó en las últimas horas es la de Cristian “Kily” Vega, volante central de 32 años que viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero.
Vega es un mediocampista con experiencia reciente en la Liga Profesional, ganador de la Copa Argentina 2024 y protagonista del ascenso del "Ferroviario" en 2019. Además, disputó 22 partidos y convirtió un gol en Colón durante su paso por la Primera Nacional. Su perfil encaja de lleno en la idea de Andrés Yllana, que busca equilibrio, lectura de juego y personalidad en la mitad de la cancha.
Su llegada, además, se explica dentro de la reconfiguración del plantel. En los últimos días, San Martín confirmó las salidas de Gustavo Abregú (ya presentado oficialmente en Instituto) y de Matías García, dos futbolistas que podían desempeñarse como interiores. Con ese espacio liberado, la dirigencia avanzó para asegurar un mediocampista con jerarquía, despliegue y experiencia en torneos largos.
En Central Córdoba, Vega fue perdiendo protagonismo primero con Omar De Felippe y luego con Lucas Pusineri, por lo que decidió cerrar su etapa en el club. Hace cuatro días lo hizo público a través de redes sociales, agradeciendo su paso por el "Ferroviario" y dejando abierta la puerta a un nuevo desafío deportivo.
Un paso más cerca
Con ese capítulo cerrado, San Martín aparece hoy como el destino más firme para el “Kily”. Las charlas avanzan y en el club confían en cerrarlo a la brevedad para que pueda sumarse cuanto antes a la pretemporada.