River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

No es una posibilidad más dentro del mercado ni un nombre que pase desapercibido. River comenzó a analizar seriamente la chance de incorporar a Sebastián Villa y el solo hecho de que su nombre esté sobre la mesa ya convierte a la operación en una de las más controvertidas del verano.
En las últimas horas, la posibilidad tomó mayor fuerza a partir de la información aportada por Germán Balcarce, uno de los periodistas que sigue el día a día de River con mayor precisión y confiabilidad. A través de sus redes sociales, el cronista aseguró que el interés del club no se limita a un simple sondeo y que existen contactos formales entre las partes.
#RIVER | Hay negociaciones con Independiente Rivadavia por el delantero colombiano SebastiÃ¡n Villa. pic.twitter.com/PU2dVljY8w— GermÃ¡n Balcarce (@GermanBalcarce) January 4, 2026
El principal escollo no es futbolístico. El pasado de Villa en Boca y, sobre todo, las causas judiciales que arrastra generan una fuerte resistencia en parte del mundo River. Aun así, puertas adentro asumen que se trata de una apuesta sensible y miden el costo político de una eventual contratación, conscientes de que la reacción del hincha será un factor inevitable.
Desde lo económico, la dirigencia no piensa desembolsar más de cuatro millones de dólares, aludiendo a que el jugador en mayo cumplirá 30 años y reduce su margen de reventa. Por ahora, esa cifra aparece lejos de lo que pretende Independiente Rivadavia por su principal figura, aunque el escenario sigue abierto y River, en silencio, observa.