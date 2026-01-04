River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

En las últimas horas, la posibilidad tomó mayor fuerza a partir de la información aportada por Germán Balcarce, uno de los periodistas que sigue el día a día de River con mayor precisión y confiabilidad. A través de sus redes sociales, el cronista aseguró que el interés del club no se limita a un simple sondeo y que existen contactos formales entre las partes.