Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

El Millonario evalúa avanzar por el delantero colombiano si logra cerrar la operación en números bajos, en una negociación que promete generar ruido dentro y fuera del club.

El ex jugador de boca está muy cerca de convertirse en refuerzo del club de Núñez | Foto: Bolavip El ex jugador de boca está muy cerca de convertirse en refuerzo del club de Núñez | Foto: Bolavip
Hace 1 Hs

No es una posibilidad más dentro del mercado ni un nombre que pase desapercibido. River comenzó a analizar seriamente la chance de incorporar a Sebastián Villa y el solo hecho de que su nombre esté sobre la mesa ya convierte a la operación en una de las más controvertidas del verano. 

¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia "millonaria"

¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia millonaria

En las últimas horas, la posibilidad tomó mayor fuerza a partir de la información aportada por Germán Balcarce, uno de los periodistas que sigue el día a día de River con mayor precisión y confiabilidad. A través de sus redes sociales, el cronista aseguró que el interés del club no se limita a un simple sondeo y que existen contactos formales entre las partes.

El principal escollo no es futbolístico. El pasado de Villa en Boca y, sobre todo, las causas judiciales que arrastra generan una fuerte resistencia en parte del mundo River. Aun así, puertas adentro asumen que se trata de una apuesta sensible y miden el costo político de una eventual contratación, conscientes de que la reacción del hincha será un factor inevitable.

Desde lo económico, la dirigencia no piensa desembolsar más de cuatro millones de dólares, aludiendo a que el jugador en mayo cumplirá 30 años y reduce su margen de reventa. Por ahora, esa cifra aparece lejos de lo que pretende Independiente Rivadavia por su principal figura, aunque el escenario sigue abierto y River, en silencio, observa.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaSebastián VillaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Sebastián Villa a River?: el guiño en redes sociales con Juan Fernando Quintero que encendió los rumores

¿Sebastián Villa a River?: el guiño en redes sociales con Juan Fernando Quintero que encendió los rumores

¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia millonaria

¿Villa a River? La millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia y la traba que pone la dirigencia "millonaria"

Matías Viña está al caer y River Plate ultima detalles con Flamengo

Matías Viña está al caer y River Plate ultima detalles con Flamengo

Ander Herrera sigue en Boca: el volante renovó y se queda en La Bombonera

Ander Herrera sigue en Boca: el volante renovó y se queda en La Bombonera

Los dos amistosos de alto nivel que jugaría River en el verano

Los dos amistosos de alto nivel que jugaría River en el verano

Lo más popular
La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
1

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
2

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
3

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cristina Fernández definió como secuestro ilegal a la detención de Maduro
4

Cristina Fernández definió como "secuestro ilegal" a la detención de Maduro

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro
5

Trump advirtió a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí
6

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Más Noticias
Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Comentarios