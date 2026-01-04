Secciones
Enzo Fernández salvó a Chelsea en el Etihad: empate agónico ante Manchester City

Con un gol en tiempo adicionado, el argentino evitó la derrota de los Blues ante el City, que lo ganaba desde el primer tiempo y dejó escapar dos puntos clave en la pelea por la Premier League.

El argentino fue clave para evitar la derrota de su equipo
Hace 2 Hs

Chelsea rescató un empate 1-1 frente a Manchester City en el Etihad Stadium por la fecha 20 de la Premier League, en un cierre electrizante que tuvo a Enzo Fernández como protagonista absoluto. El mediocampista argentino apareció en el momento justo y convirtió el gol del empate a los 49 minutos del segundo tiempo.

El City había golpeado primero con el tanto de Tijjani Reijnders a los 42 minutos de la primera parte, tras un desarrollo favorable para el local, que manejó la pelota y acumuló situaciones a través de Phil Foden, Rayan Cherki y Erling Haaland. Chelsea, por su parte, resistió y apostó a sostenerse en partido con orden y la conducción de Enzo en el mediocampo.

En el complemento, el encuentro ganó fricción y tensión. Hubo varias amonestaciones y modificaciones en ambos equipos, con Guardiola moviendo piezas en defensa y ataque para sostener la ventaja. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en eficacia y el City dejó con vida a un rival que nunca se dio por vencido.

Ya en tiempo agregado, Chelsea encontró su premio. Tras una jugada final, Enzo Fernández apareció en el área y marcó el 1-1 definitivo, silenciando el Etihad y rescatando un punto de enorme valor para los Blues. El gol desató el festejo visitante y dejó un sabor amargo en el conjunto local.

Con este resultado, Manchester City quedó tercero con 41 puntos y dejó pasar la chance de acercarse al líder Arsenal. Chelsea, en tanto, alcanzó las 30 unidades y se mantiene en la zona media de la tabla, impulsado por un empate que puede marcar un punto de inflexión anímico gracias al liderazgo y la jerarquía del campeón del mundo.

Temas Manchester City Football ClubChelsea Football ClubLiga PremierManchesterEnzo Fernández
