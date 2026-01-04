Enzo Fernández salvó a Chelsea en el Etihad: empate agónico ante Manchester City

El City había golpeado primero con el tanto de Tijjani Reijnders a los 42 minutos de la primera parte, tras un desarrollo favorable para el local, que manejó la pelota y acumuló situaciones a través de Phil Foden, Rayan Cherki y Erling Haaland. Chelsea, por su parte, resistió y apostó a sostenerse en partido con orden y la conducción de Enzo en el mediocampo.