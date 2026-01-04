Eclipse solar de 2026: cuándo será, dónde será visible y por qué es considerado el más extremo del siglo

El 2026 quedará marcado en los calendarios de la astronomía por un fenómeno excepcional que ya despierta expectativa en todo el mundo. Se trata de un eclipse solar que, por sus características poco frecuentes, es considerado uno de los más impactantes del siglo y promete ofrecer un espectáculo único tanto para especialistas como para el público general.
La fecha y el horario del evento ya están definidos, y los expertos explican por qué este eclipse es calificado como “extremo”: su duración, el tipo de alineación y las condiciones en las que podrá observarse lo convierten en un acontecimiento histórico. Qué lo hace tan especial y por qué será distinto a otros eclipses solares registrados en las últimas décadas.
Eclipse solar:¿cuándo y a qué hora será?
El eclipse solar ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026. Durante este evento, la Luna pasará frente al Sol sin cubrirlo por completo, debido a que su tamaño aparente es menor que el del Sol en ese momento. Esto se debe a que la Luna se encontrará relativamente lejos de la Tierra en su órbita, creando una impresionante imagen de un disco solar rodeado por un borde luminoso.
Según cálculos oficiales del Instituto Geográfico Nacional de España, las fases del fenómeno tendrán lugar en tiempo universal (UTC) aproximadamente así:
Inicio del eclipse parcial: ~09:56 UTC
Momento máximo del eclipse: ~12:11–12:13 UTC
Fin del eclipse: ~14:27 UTCEl eclipse completo durará más de cuatro horas, aunque la fase de “anillo de fuego” será breve, de apenas unos dos minutos o poco más, en el punto de máxima anularidad.
¿Dónde será visible el eclipse solar del siglo?
Este eclipse será visible en diferentes grados dependiendo de la ubicación geográfica:
Fase anular (anillo de fuego): únicamente en una franja que cruza el continente de la Antártida y partes del océano Austral.
Eclipse parcial: visible en algunos lugares del extremo sur de América del Sur (como la Patagonia), así como en partes del sur de África y Madagascar, y zonas oceánicas adyacentes.
Eclipse solar extremo: por qué se verá el anillo de fuego y qué lo hace tan excepcional
Los especialistas en astronomía y los medios dedicados a la ciencia consideran a este eclipse “extremo” por una combinación de factores poco habituales. Por un lado, presentará una anularidad muy marcada: alrededor del 96,3 % del Sol quedará cubierto por la Luna, sin llegar a la oscuridad total, lo que dará lugar a un anillo luminoso de gran impacto visual.
A esto se suman condiciones orbitales singulares, ya que la Luna se ubicará cerca del apogeo de su órbita al interponerse frente al Sol, reduciendo su diámetro aparente y potenciando el efecto del llamado “anillo de fuego”. Además, la fase completa solo podrá verse desde zonas extremadamente remotas y con escasa población, como la Antártida y áreas de mar abierto, lo que incrementa su carácter excepcional.