El tucumano Joaquín Flores dejó River para reforzar a Central Córdoba

En 2022 participó de la Generation Cup en Estados Unidos y fue uno de los puntos altos del equipo. Ese rendimiento le permitió realizar la pretemporada con la Reserva y debutar oficialmente en julio de ese año, ingresando desde el banco ante Godoy Cruz en Mendoza. En su segundo partido, frente a Aldosivi, convirtió su primer gol con la camiseta de River.