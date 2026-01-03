El tucumano Joaquín Flores dejó River para reforzar a Central Córdoba

Central Córdoba sumó una nueva cara a su plantel con la incorporación de Joaquín Flores, delantero de 20 años que llega a préstamo desde River Plate. El futbolista, nacido en Tafí Viejo, Tucumán, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede cumplir la función de delantero centro.
Nacido el 28 de mayo de 2005 y penúltimo de nueve hermanos, Flores creció en el barrio Villa Obrera, donde dio sus primeros pasos futbolísticos en los potreros de la zona. Desde muy chico contó con el respaldo de su familia, que le inculcó la pasión por el fútbol y lo acompañó en el camino hacia el profesionalismo.
A los 9 años, tras destacarse en un partido para Talleres de Villa Obrera, fue observado por Atlético Tucumán y permaneció durante tres meses en el Decano. Poco tiempo después surgió otra oportunidad importante: viajar a Buenos Aires para probarse en Argentinos Juniors. Allí integró un selectivo y disputó algunos torneos, aunque sin llegar a tener ficha en AFA.
El salto más importante de su carrera llegó cuando River Plate se interesó en él. Apodado “Kuin” desde pequeño, se incorporó a la categoría 2005 del Millonario. En una primera etapa fue acompañado por su madre, Gladys, mientras el club lo ayudó a instalarse en un departamento en Liniers junto a otros juveniles.
En 2022 participó de la Generation Cup en Estados Unidos y fue uno de los puntos altos del equipo. Ese rendimiento le permitió realizar la pretemporada con la Reserva y debutar oficialmente en julio de ese año, ingresando desde el banco ante Godoy Cruz en Mendoza. En su segundo partido, frente a Aldosivi, convirtió su primer gol con la camiseta de River.
Las lesiones posteriores frenaron su continuidad y lo obligaron a sumar minutos en Cuarta División para recuperar ritmo. Ese proceso resultó clave para que en 2023 Martín Demichelis lo incluyera entre los juveniles que trabajaron con el plantel profesional. En marzo de ese año fue convocado para un amistoso ante Universidad de Chile en Salta, donde tuvo la oportunidad de debutar en Primera.
Ahora, Flores buscará relanzar su carrera en Central Córdoba, con el objetivo de ganar continuidad y aportar desequilibrio en el frente de ataque.