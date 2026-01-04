“Buen Día Verano”: comienza el magazine que acompañará las mañanas de Tucumán

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emitirá de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13, durante enero y febrero.
Con el sello periodístico de LA GACETA, el programa propone una cobertura integral de la actualidad, pensada para el pulso de la temporada estival. Serán cuatro horas en vivo con información dura y de servicio, entrevistas, análisis y también espacios más distendidos, ideales para acompañar las mañanas de calor. En la agenda habrá noticias locales, provinciales y nacionales, turismo, espectáculos, cultura y todo lo que se mueve en el verano tucumano.
Durante enero, la conducción estará a cargo de Carolina Servetto y Gabriela Baigorrí; en febrero, tomarán la posta Indalecio Sánchez y José Názaro. Cambian las caras, se mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.
El programa contará además con columnas a cargo de las productoras Florencia Bringas y Graciela Di Vico, que aportarán contenidos, enfoques y secciones pensadas especialmente para el ritmo del verano. A eso se sumarán columnistas temáticos, que abordarán distintos ejes de interés con miradas especializadas, y colaboraciones de periodistas de las otras plataformas de LA GACETA, reforzando una propuesta dinámica y con múltiples voces.
La dirección y puesta estarán a cargo de Agustina Garrocho y Álvaro Medina.
Como parte central del programa, el móvil de exteriores recorrerá la ciudad y Tafí del Valle, llevando a la pantalla lo que sucede en tiempo real. Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos del verano formarán parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en uno de los destinos más elegidos de la provincia.
Con Buen Día Verano, LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.
El programa podrá verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.