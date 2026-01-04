“Buen Día Verano”: comienza el magazine que acompañará las mañanas de Tucumán

Con el sello periodístico de LA GACETA, el programa propone una cobertura integral de la actualidad, pensada para el pulso de la temporada estival. Serán cuatro horas en vivo con información dura y de servicio, entrevistas, análisis y también espacios más distendidos, ideales para acompañar las mañanas de calor. En la agenda habrá noticias locales, provinciales y nacionales, turismo, espectáculos, cultura y todo lo que se mueve en el verano tucumano.