Encontrar la aguja en el pajar: el potencial de la IA

Entre los millones de parámetros y los patrones encontrados existe la misma relación que hay entre el grano de una fotografía y el paisaje retratado. Los parámetros son simplemente la resolución de la lente: cuantos más posea la máquina, más nítido será el detalle que logre copiar de la realidad humana. Esto explica por qué la IA puede simular un razonamiento complejo o encontrar la “aguja en el pajar” jurídica; no es porque haya aprendido a pensar, sino porque su “cámara” tiene tantos billones de piezas que ha logrado una fotografía perfecta de nuestra lógica. Sin embargo, no debemos confundir la nitidez de la foto con la vida real: por más perfecta que sea la decisión del patrón, el mapa nunca será el territorio, y la biblioteca, por inmensa y ordenada que sea, jamás comprenderá lo que dicen sus propios libros.