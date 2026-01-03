Gabriel Compagnucci es el cuarto refuerzo de Atlético Tucumán: qué le puede aportar al "Decano"

Desde lo táctico, la llegada de “Gaby” se perfila como un reemplazo natural tras la salida de Carlos Auzqui. La lógica indica que Compagnucci peleará el puesto o será la alternativa directa de Renzo Tesuri en la banda derecha, especialmente si Colace opta por el 4-4-2. En caso de utilizar un 4-3-3, su función requerirá adaptación, ya que no es un extremo puro ni un lateral defensivo (puestos cubiertos por Leonel Di Plácido y Maximiliano Villa).