Gabriel Compagnucci es el cuarto refuerzo de Atlético Tucumán: qué le puede aportar al "Decano"

Atlético Tucumán continúa dándole forma a su versión 2026. Tras unas negociaciones tan rápidas como efectivas, Gabriel Compagnucci llegó a un acuerdo con el “Decano” y se convirtió oficialmente en la cuarta incorporación para el equipo de Hugo Colace de cara a la próxima temporada.
El jugador aterrizó ayer por la noche en la provincia, superó con éxito la revisión médica y estampó la firma en su contrato, que lo ligará a la institución hasta fines de 2027. Por la tarde, pasadas las 18, el refuerzo se puso la ropa de entrenamiento, trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico y tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros.
“Despliegue y compromiso en cada rincón de la cancha. Gabriel Compagnucci ya está en casa y se puso la camiseta del más grande del Norte. ¡Bienvenido al ‘Decano’!”, fueron las palabras de bienvenida del club, que presentó al jugador en un posteo en redes sociales, acompañado de un video en el que se lo ve lucir la camiseta celeste y blanca por primera vez.
El volante y lateral derecho de 34 años llega en condición de libre tras su paso por Belgrano, donde alcanzó una notable regularidad en la última temporada. Disputó 32 partidos entre los torneos locales y la Copa Argentina, certamen en el que el “Pirata” alcanzó las semifinales. Su rendimiento fue tal que llegó a ser nominado como uno de los defensores destacados del torneo, aportando dos goles y una asistencia.
Con rodaje
Atlético suma un jugador con recorrido y batalla. Además de sus dos ciclos en el club cordobés (donde acumuló 95 partidos y logró el ascenso a Primera en 2022), Compagnucci cuenta con una extensa trayectoria. Vistió las camisetas de Tiro Federal de Morteros, Douglas Haig, Alvarado, Almagro, Unión de Santa Fe, Patronato, Tigre y Newell’s. Además, registra una experiencia internacional en el U Craiova 1948 de Rumania.
Compagnucci desembarca en 25 de Mayo y Chile con ritmo de competencia. En el último Clausura disputó los 16 encuentros con Belgrano, alternando bajo la conducción de Ricardo Zielinski entre el puesto de lateral y el de volante, aunque siempre pegado a la banda derecha. ¿Sus virtudes? El despliegue físico inagotable, el sacrificio para el retroceso y la profundidad para pisar el último tercio de la cancha.
El rol táctico
Las estadísticas respaldan su perfil: en el último torneo fue el líder de asistencias (2) y segundo en pases clave por partido (1,2) dentro de su ex equipo. Estos números denotan su vocación ofensiva: es un carrilero natural más que un marcador de punta clásico. Se trata de un jugador con perfil de banda, con la vocación de llegar a la última línea y generar centros constantes al área rival.
Desde lo táctico, la llegada de “Gaby” se perfila como un reemplazo natural tras la salida de Carlos Auzqui. La lógica indica que Compagnucci peleará el puesto o será la alternativa directa de Renzo Tesuri en la banda derecha, especialmente si Colace opta por el 4-4-2. En caso de utilizar un 4-3-3, su función requerirá adaptación, ya que no es un extremo puro ni un lateral defensivo (puestos cubiertos por Leonel Di Plácido y Maximiliano Villa).
En definitiva, Atlético incorpora a un “obrero” de la banda. Un jugador que, a priori, no llega con el cartel de titular indiscutido, pero cuya experiencia y vigencia lo convierten en una pieza vital para el recambio en un semestre que no dará respiro.
Mercado abierto
Con el arribo de Compagnucci, sumado a las llegadas de Di Plácido, Martín Benítez y Luis Ingolotti, Atlético continúa ajustando tuercas y cerrando piezas en la conformación del plantel. Sin embargo, la persiana no está baja: la CD se mantiene alerta en el mercado buscando esa “oportunidad” que termine de jerarquizar el plantel antes del inicio de la competencia.
La mira está puesta especialmente en un marcador central zurdo que complete la defensa, un volante central que podría llegar en las próximas horas y un centrodelantero para cerrar la columna vertebral del equipo.