Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

La salida del “Pirata” se dio en un contexto tenso. El futbolista no se presentó al inicio de la pretemporada luego de no alcanzar un acuerdo económico con la dirigencia. En declaraciones radiales en la "docta" explicó su postura y dejó en claro que su intención inicial era continuar en Córdoba. “Mi idea siempre fue renovar, nunca llegó el llamado. Tres días antes de volver a entrenar me ofrecieron un 35% menos de mi salario y eso no lo acepté”, relató.