Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

El propio futbolista le confirmó a LA GACETA que hubo un contacto con la institución y que está a la espera de novedades.

TRANQUILO. Colace sigue de cerca las tratativas por refuerzos. El Decano se va armando de a poco. TRANQUILO. Colace sigue de cerca las tratativas por refuerzos. El "Decano" se va armando de a poco. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 3 Hs

Atlético Tucumán se mueve en silencio en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Gabriel Compagnucci, volante por derecha que recientemente quedó en libertad de acción tras finalizar su vínculo con Belgrano.

Según pudo saber LA GACETA, el club “decano” realizó un sondeo inicial para conocer la situación del futbolista y evaluar condiciones. El propio Compagnucci confirmó el interés: reconoció que existió un contacto informal y que, por estas horas, se encuentra a la espera de novedades mientras analiza distintas posibilidades para continuar su carrera.

A los 34 años, el jugador nacido en Monte Buey cuenta con una trayectoria extensa y diversa, un punto que seduce en 25 de Mayo y Chile. Surgido de Sportivo Belgrano de San Francisco, tuvo pasos por Tiro Federal de Monteros, Douglas Haig, Alvarado, Almagro, Unión, Patronato, Tigre y Newell’s, además de una experiencia internacional en el U Craiova 1948, de Rumania. Su último club fue Belgrano, en donde alternó titularidades y suplencias.

APORTE. El último año, Compagnucci jugó 27 partidos en Belgrano. Marcó un gol y entregó dos asistencias. APORTE. El último año, Compagnucci jugó 27 partidos en Belgrano. Marcó un gol y entregó dos asistencias.

Compagnucci le ofrecería diferentes variantes al "Decano"

En lo futbolístico, Compagnucci se desempeña principalmente como volante por derecha, aunque también puede cumplir el rol de lateral por ese sector, una polifuncionalidad que suele ser valorada por los cuerpos técnicos y que encaja con la búsqueda de alternativas en banda que realiza Hugo Colace.

La salida del “Pirata” se dio en un contexto tenso. El futbolista no se presentó al inicio de la pretemporada luego de no alcanzar un acuerdo económico con la dirigencia. En declaraciones radiales en la "docta" explicó su postura y dejó en claro que su intención inicial era continuar en Córdoba. “Mi idea siempre fue renovar, nunca llegó el llamado. Tres días antes de volver a entrenar me ofrecieron un 35% menos de mi salario y eso no lo acepté”, relató.

También contó que habló con el entrenador Ricardo Zielinski, quien le confirmó que su salida ya estaba definida. “Sentí que quedé como el malo de la película, cuando con una charla se podía haber arreglado todo”, expresó, sin ocultar su malestar, aunque remarcó su respeto por el club y sus hinchas.

Mientras define su próximo paso, Atlético sigue atento. Por ahora no hay negociaciones formales ni oferta sobre la mesa, pero el nombre de Compagnucci está en evaluación y podría ganar fuerza en los próximos días si las tratativas avanzan.

