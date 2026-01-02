Secciones
De la mano de Báez y Sierra, Argentina comenzó pisando fuerte en la United Cup

El equipo nacional en la competencia mixta que da inicio a la temporada del tenis profesional venció sin atenuantes a España por 3 a 0. El próximo rival será el campeón defensor, Estados Unidos.

CON LA BANDERA. Los tenistas argentinos inauguran la temporada representando al país. CON LA BANDERA. Los tenistas argentinos inauguran la temporada representando al país.
Hace 2 Hs

El tenis argentino arrancó el 2026 con el pie derecho. En el primer torneo oficial de la nueva temporada, Argentina no pasó sobresaltos y superó ampliamente a España por 3 a 0. Se trata de la United Cup, competencia organizada conjuntamente por la ATP, que dirige el tenis masculino, y la WTA, que hace lo propio en la rama femenina.

En el primer punto, y con la curiosidad de ser el primer partido oficial en el mundo, Sebastián Báez (45° ATP) derrotó a Jaume Munar (33°) por 6-4 y 6-4, en una hora y 44 minutos. El triunfo fue especialmente celebrado por el argentino, ya que el cemento venía siendo la superficie que más le costaba.

En el segundo turno, la 66ª de la WTA, Solana Sierra dio vuelta un partidazo frente a Jessica Bouzas Mainero (41ª). Ganó el primer set por 6-4, pero cuando sacaba para partido en el segundo, 5-2 arriba, sufrió dos quiebres seguidos y perdió el parcial por 7-5. Pese al golpe, la argentina (campeona en los torneos ITF de Tucumán en 2023 y 2024, y presente en el certamen disputado en nuestra provincia en noviembre pasado) se repuso y vapuleó a su rival con un 6-0 en el set decisivo.

Con la serie ya definida, Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé salieron a la cancha para enfrentar a Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers. La dupla argentina se impuso por 7-6 (6) y 6-2 en una hora y 36 minutos, cerrando el 3-0 ante los españoles.

El triunfo en el dobles puede ser muy valioso para ingresar a la fase final como mejor segundo, en caso de caer en el próximo duelo (en la madrugada del sábado) ante Estados Unidos, que es el gran favorito, con jugadores de peso como Taylor Fritz (6°) y Coco Gauff (3ª).

La United Cup se disputa con 18 países divididos en seis grupo de tres. El mejor de cada grupo y los dos mejores segundos avanzan a cuartos de final, donde se eliminan mano a mano hasta llegar a un campeón. Se juega un partido de singles masculino, uno femenino, y uno de dobles mixto en cada serie.

El certamen sirve como preparación de cara al Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y reparte 11 millones de dólares en premios, además de puntos para los ránkings ATP y WTA. En la edición pasada, Estados Unidos fue el ganador, tras vencer en la final a Polonia.

