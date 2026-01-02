De la mano de Báez y Sierra, Argentina comenzó pisando fuerte en la United Cup

En el segundo turno, la 66ª de la WTA, Solana Sierra dio vuelta un partidazo frente a Jessica Bouzas Mainero (41ª). Ganó el primer set por 6-4, pero cuando sacaba para partido en el segundo, 5-2 arriba, sufrió dos quiebres seguidos y perdió el parcial por 7-5. Pese al golpe, la argentina (campeona en los torneos ITF de Tucumán en 2023 y 2024, y presente en el certamen disputado en nuestra provincia en noviembre pasado) se repuso y vapuleó a su rival con un 6-0 en el set decisivo.