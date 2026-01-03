Racing confirmó el arribo de un jugador de la Selección Argentina a préstamo desde Europa

Racing dio el paso que venía trabajando y confirmó un refuerzo de jerarquía para el inicio de 2026. La dirigencia acordó con el Inter el préstamo de Valentín Carboni por un año, sin cargo ni opción de compra, y el futbolista llegará al país en las próximas horas para incorporarse al plantel que conduce Gustavo Costas.
La noticia se conoció mientras el equipo retomaba este sábado los entrenamientos de pretemporada. El grupo volvió al trabajo sin caras nuevas, pero con la certeza de que la operación por el campeón de América ya está cerrada y sólo resta el intercambio final de la documentación entre los clubes. Una vez cumplido ese paso, Carboni viajará a Buenos Aires para ponerse a disposición del cuerpo técnico.
El extremo de 20 años viene de una etapa con poca continuidad en Genoa, donde incluso este fin de semana fue al banco en el empate 1-1 ante Pisa, aunque no sumó minutos. Esa falta de rodaje fue clave para que el Inter decidiera interrumpir la cesión y buscarle un nuevo destino, contexto que Racing supo aprovechar a partir de las gestiones encabezadas por Diego Milito, con la participación de Javier Zanetti.
Para Carboni, la llegada a Avellaneda representa la oportunidad de ganar continuidad, jerarquizar su juego y volver a estar en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026. El futbolista suma tres partidos con la Selección y fue parte del plantel campeón de América en 2024, aunque en la última temporada apenas disputó 15 encuentros oficiales, con seis titularidades y un gol.
Además, será su primera experiencia en el fútbol argentino a nivel profesional. Si bien realizó parte de las inferiores en Lanús, su carrera continuó en Europa tras ser fichado por el Inter junto a su hermano Franco. Luego pasó a préstamo por Monza, Olympique de Marsella y Genoa, sin lograr afianzarse en el club dueño de su pase. En octubre del año pasado, cuando jugaba en Francia, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con la Selección, lesión que ya dejó atrás.
Mientras aguarda por Carboni, Racing inició la pretemporada con algunos regresos desde préstamos: Baltasar Rodríguez volvió tras su paso por Inter Miami, Matías Tagliamonte se reincorporó al plantel y Tobías Rubio regresó desde Defensa y Justicia. En paralelo, Costas ya no contará con Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto ni Agustín Almendra, quien fue transferido al Necaxa de México.
El calendario 2026 tendrá para la Academia los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana, certamen que disputará por 12° año consecutivo. Sin Libertadores en el horizonte, el club apuesta a armar un plantel competitivo y la llegada de Carboni aparece como el primer golpe fuerte de un mercado que recién comienza a moverse en Avellaneda.