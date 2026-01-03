Racing confirmó el arribo de un jugador de la Selección Argentina a préstamo desde Europa

Además, será su primera experiencia en el fútbol argentino a nivel profesional. Si bien realizó parte de las inferiores en Lanús, su carrera continuó en Europa tras ser fichado por el Inter junto a su hermano Franco. Luego pasó a préstamo por Monza, Olympique de Marsella y Genoa, sin lograr afianzarse en el club dueño de su pase. En octubre del año pasado, cuando jugaba en Francia, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con la Selección, lesión que ya dejó atrás.