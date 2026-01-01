Racing apunta a un jugador de la Selección Argentina y ya negocia un préstamo en Europa

En Avellaneda hay optimismo. El esquema que se discute es un préstamo, aunque resta definir si será por seis meses o por un año. La temporada europea finaliza en junio y esa fecha aparece como un punto a resolver en la negociación, ya que mientras el Inter analiza una cesión corta, Racing pretende contar con el jugador por un período más extenso. Antes, deberá resolverse formalmente la rescisión del vínculo con Genoa, un paso que no sería un obstáculo.