Racing apunta a un jugador de la Selección Argentina y ya negocia un préstamo en Europa

Racing busca sacudir el mercado de pases con un nombre que no pasa inadvertido. La dirigencia de Avellaneda inició negociaciones formales para sumar a Valentín Carboni, el volante creativo que pertenece al Inter y que viene de una temporada con escasa continuidad en Genoa. La idea es concretar una cesión y darle al futbolista el rodaje que hoy no encuentra en Europa.
Las conversaciones están encabezadas por Diego Milito, cuyo vínculo con la dirigencia del club italiano aparece como un factor clave para destrabar la operación. En ese contexto, el Inter evalúa interrumpir el préstamo vigente con Genoa para buscarle un destino más competitivo al juvenil, y Racing se metió de lleno en la escena.
Desde el entorno del jugador aseguran que Carboni ve con muy buenos ojos la posibilidad de llegar a la "Academia". La chance de tener protagonismo en uno de los grandes del fútbol argentino y relanzar su carrera en un año decisivo resulta determinante, sobre todo a meses del inicio del Mundial 2026. El mediocampista pretende sumar minutos y volver a mostrarse en un nivel alto.
En Avellaneda hay optimismo. El esquema que se discute es un préstamo, aunque resta definir si será por seis meses o por un año. La temporada europea finaliza en junio y esa fecha aparece como un punto a resolver en la negociación, ya que mientras el Inter analiza una cesión corta, Racing pretende contar con el jugador por un período más extenso. Antes, deberá resolverse formalmente la rescisión del vínculo con Genoa, un paso que no sería un obstáculo.
Carboni, surgido de las inferiores de Lanús, disputó en la última campaña 15 partidos entre Serie A y Copa Italia, con un gol convertido y apenas seis presencias como titular, un registro que refleja la falta de continuidad que motivó la búsqueda de un nuevo destino. En total, suma 57 encuentros oficiales en Europa entre Inter, Monza y Genoa, con cuatro goles y cuatro asistencias.
El interés de Racing también se explica por el contexto del plantel. Las salidas recientes en puestos similares abrieron la necesidad de reforzar la zona creativa, y el nombre del campeón de América encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico de Gustavo Costas, recientemente ratificado en su cargo hasta 2028.
Más allá de que Racing no es el único club en carrera (Carboni maneja otras dos propuestas de la Serie A), en el club confían en el proyecto deportivo y en la influencia de Milito para inclinar la balanza. El objetivo es sumarlo cuanto antes para facilitar su adaptación y que llegue en condiciones al inicio de la pretemporada.
El propio futbolista ya supo recibir elogios de Lionel Scaloni y Lionel Messi, que destacaron su proyección y calidad. Racing, ahora, intenta transformar esas palabras en una realidad concreta y dar uno de los golpes más fuertes del mercado.