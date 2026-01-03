La foto que confirmó la noticia: nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

El 2026 arrancó con una noticia que desbordó de ternura al mundo del fútbol argentino. Este viernes 2 de enero nació Amadeo, el primer hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, una llegada que la pareja eligió compartir con la misma sencillez que caracteriza a la “Araña” dentro y fuera de la cancha.
El nacimiento se produjo en España y fue anunciado a través de un posteo conjunto en Instagram. Sin mensajes extensos, apenas el nombre del bebé, la fecha “02.01.26” y una imagen que rápidamente se volvió viral. En la foto, se ve la pequeña mano de Amadeo replicando el festejo más emblemático de su papá, con los dedos formando el gesto del “hombre araña”, mientras Julián y Emilia lo acompañan tomándolo con cuidado.
Fiel a su perfil bajo, el delantero cordobés había transitado todo el embarazo lejos de los flashes. La noticia se conoció meses atrás casi de manera casual y, desde entonces, la pareja mantuvo la privacidad como regla. Hasta que llegó el día esperado y la historia sumó un nuevo capítulo.
A pocas horas del nacimiento, Julián recibió el permiso del club para estar presente, pero luego regresó a la concentración del Atlético de Madrid. Según informaron medios locales, el delantero será tenido en cuenta por Diego Simeone para el compromiso de este domingo frente a la Real Sociedad, por la fecha 19 de La Liga, que se jugará desde las 17 (hora de Argentina).
La llegada de Amadeo encuentra a Álvarez en un momento particular de su carrera. En la temporada 2025/26 suma 11 goles y 5 asistencias en 23 partidos, números correctos aunque por debajo de su impactante primer año en España. En ese contexto, el nacimiento de su hijo aparece como una luz en lo personal, un “primer gol del año” lejos del césped.
Criados en el mismo pueblo, Calchín, Julián y Emilia construyeron su relación desde la infancia, formalizaron su noviazgo en 2022 y hoy consolidan ese camino con la llegada de su bebé.
Para Julián Álvarez, el 2026 ya empezó de la mejor manera.