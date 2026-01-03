La foto que confirmó la noticia: nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

El nacimiento se produjo en España y fue anunciado a través de un posteo conjunto en Instagram. Sin mensajes extensos, apenas el nombre del bebé, la fecha “02.01.26” y una imagen que rápidamente se volvió viral. En la foto, se ve la pequeña mano de Amadeo replicando el festejo más emblemático de su papá, con los dedos formando el gesto del “hombre araña”, mientras Julián y Emilia lo acompañan tomándolo con cuidado.