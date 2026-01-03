Cristina Kirchner recibió el alta médica tras dos semanas de internación

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió el alta médica este sábado luego de haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.
Según informó el Sanatorio Otamendi a través de un parte médico oficial, la ex mandataria presentó una evolución favorable, lo que permitió el retiro del drenaje peritoneal. Además, se dispuso el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. El seguimiento de su recuperación continuará en su domicilio y estará a cargo de su equipo médico personal.
Fernández de Kirchner, de 72 años, había sido derivada al Sanatorio Otamendi el pasado 20 de diciembre tras experimentar fuertes dolores abdominales en su vivienda, donde cumple prisión luego de la condena firme en la causa Vialidad. El traslado se realizó una vez obtenida la autorización judicial correspondiente, en función de su situación legal.
Una vez en el centro asistencial, los profesionales médicos le practicaron estudios complementarios y, a partir de los resultados obtenidos, resolvieron avanzar con una cirugía de urgencia. Tras la intervención, la evolución clínica requirió controles permanentes, la administración de antibióticos endovenosos y el mantenimiento de un drenaje peritoneal.
Durante la internación, se realizó una tomografía computada abdominal que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. Ante esta complicación, el sanatorio aplicó las medidas de soporte habituales, con ajustes en la medicación y un estricto control del balance hídrico, mientras se aguardaba una resolución espontánea del episodio, conforme a lo informado por los profesionales intervinientes.