Cómo configurar el aire acondicionado para reducir el gasto energético

El comportamiento del usuario frente al control remoto es el factor que más inclina la balanza en el gasto mensual. Según datos de la OCU, un simple cambio de un grado en el termostato —hacia abajo en verano o hacia arriba en invierno— puede incrementar el consumo energético hasta en un 10%. Por este motivo, la estabilidad es la regla de oro: mantener una temperatura constante y evitar los encendidos y apagados bruscos permite que el motor trabaje de forma eficiente y sin picos de tensión que luego se reflejan en la factura.