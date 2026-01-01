Altas temperaturas: claves para usar el aire acondicionado de forma eficiente y cuidar la salud

En una jornada de fin de año atravesada por una intensa ola de calor en distintos puntos del país, con temperaturas que podrían alcanzar los 39°C y un alerta vigente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el uso del aire acondicionado se vuelve central para atravesar las celebraciones en condiciones de confort y seguridad dentro de los hogares.
Frente a este escenario, especialistas del sector recomiendan prestar atención no solo a encender los equipos, sino también a utilizarlos de manera adecuada para evitar un consumo excesivo de energía y posibles efectos negativos sobre la salud.
El uso incorrecto o la falta de mantenimiento, especialmente durante picos de calor extremo que se extenderían al menos hasta el 1 de enero, puede reducir la eficiencia del equipo, aumentar el gasto eléctrico y favorecer problemas como golpes de calor o malestares respiratorios.
“En un fin de año con estas temperaturas récord, nuestro principal foco está en el bienestar de los hogares argentinos. Nuestra tecnología está pensada no solo para combatir el calor, sino para hacerlo con eficiencia. Por eso creemos importante compartir recomendaciones para un uso inteligente que permita cuidar la salud y el consumo”, señaló Enrique Laffue, CEO de LG Argentina.
Elegir la temperatura adecuada
Uno de los puntos clave es la regulación del termostato. Ajustar el equipo a temperaturas demasiado bajas no acelera el enfriamiento del ambiente y sí genera un mayor consumo energético. Mantener una temperatura constante y razonable durante la permanencia en el hogar permite ahorrar energía y prolongar la vida útil del equipo.
Desde el punto de vista de la salud, los especialistas advierten que no es necesario llevar el interior de la vivienda a un contraste extremo con el exterior. Un ambiente moderadamente fresco ayuda a evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
La humedad influye en el confort
La sensación térmica no depende solo de la temperatura, sino también de la humedad ambiental. Niveles elevados de humedad intensifican el calor percibido. En este sentido, los sistemas de aire acondicionado cumplen un rol adicional al reducir la humedad del aire, lo que permite lograr mayor confort sin necesidad de bajar en exceso la temperatura.
La temperatura recomendada
Durante episodios de calor extremo como el actual, se sugiere mantener los ambientes entre 22°C y 26°C. Este rango ofrece un equilibrio entre frescura, eficiencia energética y cuidado de la salud.
Recomendaciones prácticas
- Mantenimiento de filtros: limpiar los filtros con regularidad es fundamental. Los filtros sucios dificultan la circulación del aire, reducen el rendimiento del equipo y pueden favorecer la acumulación de bacterias.
- Ventilación en horarios adecuados: ventilar la vivienda solo en las horas más frescas del día, como temprano por la mañana o por la noche, permite renovar el aire sin incorporar calor.
- Uso de cortinas y persianas: mantenerlas cerradas durante las horas de mayor radiación solar ayuda a evitar el sobrecalentamiento de los ambientes y reduce la exigencia del aire acondicionado.