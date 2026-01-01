Altas temperaturas: claves para usar el aire acondicionado de forma eficiente y cuidar la salud

“En un fin de año con estas temperaturas récord, nuestro principal foco está en el bienestar de los hogares argentinos. Nuestra tecnología está pensada no solo para combatir el calor, sino para hacerlo con eficiencia. Por eso creemos importante compartir recomendaciones para un uso inteligente que permita cuidar la salud y el consumo”, señaló Enrique Laffue, CEO de LG Argentina.