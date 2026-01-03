Con el termómetro en rojo, ¿cómo se refugian los tucumanos del calor extremo?

No faltan los trucos caseros: tomar mucha agua, usar ventilador o aire para dormir, colocar una toallita húmeda en el cuello y salir solo “por necesidad”. Sin embargo, algunos destacan que el clima no espanta a todos. “A la gente del sur le gusta nuestro clima, se sienten muy bien”, asegura una vecina, aunque aclara que en días de calor extremo lo ideal es escapar “un ratito al cerro”.