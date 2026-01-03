Secciones
Revelan la presunta causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones: un llamado clave al 911

La joven de 34 años fue hallada inconsciente en el Hotel Fairmont de San Francisco el 1 de enero.

Victoria, la hija de Tommy Lee Jones, murió a los 34 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones generó conmoción y abrió una investigación para determinar qué ocurrió en sus últimas horas de vida. Recientemente comenzaron a conocerse nuevos datos que podrían aportar claridad al caso, luego de que trascendiera información clave vinculada a un llamado realizado al sistema de emergencias 911.

Salen a la luz nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Salen a la luz nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Según fuentes citadas por medios internacionales, ese contacto telefónico sería determinante para reconstruir el escenario previo al fallecimiento y establecer una presunta causa de muerte. Mientras las autoridades continúan con las pericias, el contenido del llamado despierta interrogantes y suma un elemento central a una historia que aún mantiene más preguntas que respuestas.

Qué se sabe sobre la muerte de la hija de Tommy Lee Jones: el dato clave del 911

Según audios del 911 obtenidos por los portales TMZ y People, la llamada de emergencia fue categorizada como "Código 3 por sobredosis" y que mencionaba además un "cambio de color" en la víctima. Este término médico suele referirse a la cianosis, una coloración azulada o púrpura en la piel y labios que ocurre cuando los niveles de oxígeno en la sangre son críticamente bajos debido a fallas cardíacas o respiratorias.

Más allá de los indicios conocidos hasta el momento, las autoridades aclararon que la investigación continúa a la espera de los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos. En esta etapa, la policía no maneja la hipótesis de un hecho criminal ni la intervención de terceras personas.

Victoria Jones: los problemas legales que había enfrentado la hija de Tommy Lee Jones

Durante el año 2025, Victoria Jones, de 34 años, registró antecedentes judiciales que incluyen dos arrestos en el condado de Napa. Así lo indican los registros oficiales consultados en el marco de la investigación.

El primer arresto tuvo lugar en abril, con acusaciones por posesión y consumo de sustancias controladas sin receta y obstrucción a la justicia. Meses después, en junio, fue detenida nuevamente bajo un cargo de violencia doméstica. En ambas causas, Victoria se había declarado inocente. Por el momento, no hubo pronunciamientos públicos por parte de los representantes del actor Tommy Lee Jones.

