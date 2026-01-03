Revelan la presunta causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones: un llamado clave al 911

Según audios del 911 obtenidos por los portales TMZ y People, la llamada de emergencia fue categorizada como "Código 3 por sobredosis" y que mencionaba además un "cambio de color" en la víctima. Este término médico suele referirse a la cianosis, una coloración azulada o púrpura en la piel y labios que ocurre cuando los niveles de oxígeno en la sangre son críticamente bajos debido a fallas cardíacas o respiratorias.