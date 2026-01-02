Salen a la luz nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Según informó este viernes el Daily Mail, Victoria Jones fue encontrada por otro huésped del hotel, quien en un primer momento creyó que se trataba de una persona en estado de ebriedad. De acuerdo con una fuente citada por el medio británico, la joven de 34 años yacía en el suelo del piso 14 del hotel Fairmont de San Francisco cuando el testigo dio aviso al personal del lugar. Al comprobar que no reaccionaba, la situación se volvió crítica.