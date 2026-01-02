Salen a la luz nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La muerte de Victoria Jones, hija del actor ganador del Oscar Tommy Lee Jones, conmueve a Hollywood. La joven de 34 años fue hallada sin vida en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco en la madrugada del 1 de enero, durante las celebraciones de Año Nuevo, y desde entonces las circunstancias de su fallecimiento siguen bajo la lupa de las autoridades.
Aunque el Departamento de Policía de San Francisco y la Oficina del Médico Forense trabajan para esclarecer el caso, hasta ahora no se determinó la causa precisa del deceso ni se revelaron detalles clave sobre lo que realmente ocurrió esa madrugada. Las versiones iniciales sobre cómo fue encontrada —y la ausencia de una explicación clara— alimentan más preguntas que respuestas en torno a este trágico episodio.
¿Qué se sabe sobre la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?
Según informó este viernes el Daily Mail, Victoria Jones fue encontrada por otro huésped del hotel, quien en un primer momento creyó que se trataba de una persona en estado de ebriedad. De acuerdo con una fuente citada por el medio británico, la joven de 34 años yacía en el suelo del piso 14 del hotel Fairmont de San Francisco cuando el testigo dio aviso al personal del lugar. Al comprobar que no reaccionaba, la situación se volvió crítica.
Siempre según el tabloide, empleados del hotel iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitaron asistencia médica de urgencia. El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó que recibió una llamada por una emergencia médica a las 2.52 de la madrugada y que, al arribar, sus equipos evaluaron la situación y declararon a una persona fallecida, según indicó un vocero a The Independent.
El caso quedó entonces a cargo del Departamento de Policía de San Francisco y de la oficina del médico forense. La investigación continúa abierta y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.
De acuerdo con fuentes citadas por Daily Mail, no se detectaron signos de violencia ni traumatismos, tampoco se halló parafernalia de drogas ni indicios de un suicidio. Sin embargo, persisten interrogantes clave, como si Victoria era huésped del hotel o cómo llegó al piso 14, por lo que la policía pidió la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos relevantes.